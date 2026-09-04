Kaya Air dan Nutrisi, 5 Manfaat Makan Semangka di Pagi Hari

ilustrasi buah semangka. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Semangka menjadi salah satu buah yang banyak digemari karena rasanya manis, menyegarkan, dan memiliki kandungan air yang tinggi. Buah ini juga menyediakan sejumlah nutrisi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh.
Selain disantap langsung, semangka kerap diolah menjadi jus atau minuman segar. Kandungan air, vitamin, mineral, serta senyawa antioksidan di dalamnya membuat semangka sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan.
Mengonsumsinya secara rutin juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan tubuh sekaligus membantu menjaga kondisi kulit.
Dilansir dari Times of India, berikut sejumlah manfaat yang dikaitkan dengan konsumsi semangka saat perut kosong.
Semangka mengandung citrulline, yaitu salah satu jenis asam amino yang dapat berperan dalam meningkatkan produksi oksida nitrat di dalam tubuh.
Oksida nitrat membantu melemaskan dan melebarkan pembuluh darah. Mekanisme tersebut berkaitan dengan kelancaran sirkulasi darah dan dapat membantu menjaga tekanan darah tetap sehat.
Kandungan antioksidan dalam semangka juga membantu tubuh menghadapi stres oksidatif yang dapat berkaitan dengan proses peradangan.
Semangka mengandung likopen, senyawa antioksidan yang memberikan warna merah pada daging buahnya. Senyawa ini banyak dikaji karena potensinya dalam mendukung kesehatan kardiovaskular.
Pola makan yang mengandung sumber likopen dikaitkan dengan berbagai aspek kesehatan jantung, termasuk membantu menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol.
Antioksidan juga berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif.
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Jawa Pos
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