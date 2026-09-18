9 Ucapan Psikologi Anak Kurang Hormat kepada Orang Tua di Tempat Umum

Ucapan psikologi anak kurang hormat kepada orang tua di tempat umum. (Magnific)
JawaPos.com - Psikologi anak kurang hormat kepada orang tua sering terlihat dari ucapan yang terlontar di tempat umum tanpa disadari.
Anak memang tidak harus selalu setuju dengan orang tua, namun ada perbedaan besar antara bersikap kritis dan meremehkan sepenuhnya.
Ucapan tidak sopan sering muncul dalam komentar santai yang terasa wajar bagi anak, namun membuat orang lain merasa canggung.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (18/9), berikut sembilan ucapan psikologi anak kurang hormat kepada orang tua yang biasa terlontar di tempat umum.
1. Menyatakan orang tua tidak berhak mengatur dirinya
Keinginan mendapat kemandirian berbeda dengan menjadikan setiap interaksi sebagai kesempatan menentang orang tua.
Ucapan ini biasanya bukan bertujuan menyampaikan argumen logis, melainkan sekadar menguji batasan yang ada.
Orang tua tetap memiliki tanggung jawab menetapkan aturan meski anak tidak selalu menyukainya.
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Jawa Pos
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