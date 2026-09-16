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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 17 September 2026 | 05.16 WIB

9 Ucapan Kelelahan Kerja yang Sering Terlontar kepada Atasan Menurut Psikologi

Ucapan kelelahan kerja yang sering terlontar kepada atasan menurut psikologi./Magnific/ stockking - Image

Ucapan kelelahan kerja yang sering terlontar kepada atasan menurut psikologi./Magnific/ stockking

JawaPos.com - Kelelahan kerja sering tercermin dari ucapan sederhana yang tanpa sadar disampaikan karyawan kepada atasannya.

Kelelahan kerja dapat mengancam kesehatan seseorang, meski terkadang siklus tersebut justru diperpanjang oleh diri sendiri.

Kebutuhan membuktikan diri dan keseimbangan hidup yang buruk sering membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kelelahan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (16/9), berikut sembilan ucapan psikologi kelelahan kerja yang biasa terlontar kepada atasan dalam percakapan santai sehari-hari.

1. Menyatakan akan mencari cara sendiri

Mengakui ketidakmampuan menangani sesuatu sebenarnya bukan tanda kelemahan, melainkan langkah penting yang perlu dilakukan.

Meminta bantuan sering terasa seperti kekalahan bagi karyawan yang berusaha membuktikan kemampuannya di kantor.

Karyawan yang baik seharusnya mencari solusi bersama, bukan memaksakan diri menyelesaikan sesuatu di luar kemampuannya.

Ucapan ini menunjukkan kecenderungan memaksakan diri hingga akhirnya berujung pada kelelahan yang lebih besar.

2. Menyatakan tidak keberatan mengerjakan sesuatu

Editor: Hanny Suwindari
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