Butuh Menenangkan Diri dengan Cepat? Lakukan 5 Cara Ini

ilustrasi orang yang mendengarkan lagu. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Stres merupakan respons yang dapat dialami siapa saja, terutama ketika seseorang menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Beban pekerjaan, persoalan hubungan, hingga masalah keuangan dapat menjadi sejumlah pemicu yang membuat pikiran terasa semakin berat.

Jika berlangsung terus-menerus dan tidak dikelola dengan baik, stres dapat mengganggu keseimbangan emosi, hubungan dengan orang lain, serta kualitas hidup secara umum.

Namun, tidak selalu diperlukan waktu lama untuk membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Beberapa aktivitas sederhana bahkan dapat dilakukan dalam hitungan menit.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima teknik yang dapat dicoba untuk membantu meredakan stres dalam waktu sekitar lima menit.

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1. Atur Pernapasan Ketika sedang tertekan atau cemas, seseorang terkadang bernapas lebih cepat dan pendek. Mengatur kembali ritme pernapasan dapat menjadi langkah sederhana untuk membantu tubuh terasa lebih rileks.

Cobalah menarik napas perlahan melalui hidung, menahannya sejenak, kemudian mengembuskannya secara perlahan lewat mulut. Ulangi selama beberapa menit sambil memusatkan perhatian pada keluar-masuknya napas.

Teknik ini juga dapat menjadi cara praktis untuk mengalihkan perhatian sejenak dari pikiran yang membuat stres.

2. Luangkan Waktu di Luar Ruangan Beranjak dari meja kerja atau ruangan yang penuh aktivitas selama beberapa menit dapat memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat.

Jika memungkinkan, berjalan sebentar di luar atau sekadar duduk sambil menghirup udara segar. Cobalah mengurangi penggunaan ponsel dan perhatikan lingkungan sekitar, seperti pepohonan, suara burung, maupun suasana di sekitar.

Jeda singkat semacam ini dapat membantu memberikan rasa lebih segar sebelum kembali menjalani aktivitas.

3. Lakukan Aktivitas yang Menyenangkan Mengisi beberapa menit dengan kegiatan yang disukai juga bisa menjadi cara sederhana untuk mengalihkan pikiran dari tekanan.

Tidak harus melakukan sesuatu yang rumit. Bermain dengan hewan peliharaan, melakukan permainan singkat, menggambar, atau menjalankan hobi ringan dapat membantu menghadirkan suasana hati yang lebih positif.