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Rabbany Wanadriani
Rabu, 16 September 2026 | 04.46 WIB

Bukan Cuma Fisik, Ini 8 Sifat Ideal yang Perlu Dicari dari Calon Pasangan

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memilih pasangan hidup bukan perkara menemukan seseorang yang menarik secara fisik atau memiliki hobi yang sama. Hubungan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar ketertarikan dan kesamaan minat.

Karakter serta cara seseorang memperlakukan pasangan justru dapat menjadi bagian penting dalam menentukan apakah sebuah hubungan mampu bertahan dalam jangka panjang. Kemampuan berkomunikasi, memahami perasaan, hingga menghargai perbedaan menjadi sejumlah kualitas yang patut diperhatikan.

Menemukan pasangan dengan karakter yang tepat bukan berarti mencari sosok yang sempurna. Namun, memiliki nilai dan sikap yang dapat mendukung satu sama lain bisa membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis.

Dilansir dari Geediting, berikut delapan sifat yang ideal untuk dicari dari calon pasangan jika Anda menginginkan hubungan yang harmonis dan bertahan lama.

1. Dewasa secara emosional

Kematangan emosional menjadi salah satu fondasi penting dalam sebuah hubungan. Seseorang yang matang secara emosional mampu mengenali dan menyampaikan perasaannya tanpa harus melampiaskannya secara berlebihan.

Ketika menghadapi masalah, ia tidak langsung terbawa emosi atau memilih menghindar. Sebaliknya, ia bersedia membicarakan persoalan, mendengarkan pasangan, serta mencari jalan keluar yang bisa diterima bersama.

Sikap tersebut juga menunjukkan kemampuan untuk berkompromi dan memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan emosional yang berbeda.

2. Memiliki selera humor

Hubungan tidak selalu berjalan mulus. Karena itu, memiliki pasangan yang mampu menghadirkan humor di tengah situasi sulit dapat menjadi hal yang berharga.

Tawa dapat membantu mencairkan suasana ketika hubungan sedang menghadapi tekanan. Momen-momen sederhana yang menyenangkan juga bisa membuat kedekatan pasangan semakin kuat.

Bukan berarti pasangan harus selalu menjadi orang paling lucu. Yang terpenting adalah adanya kemampuan untuk menikmati sisi ringan dalam kehidupan bersama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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