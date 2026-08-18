Jangan Salah Nilai, Ini 7 Alasan Gamer Justru Bisa Menjadi Pasangan yang Ideal

Ilustrasi gamer (magnific)
JawaPos.com - Ada anggapan bahwa orang yang gemar bermain video game cenderung suka menyendiri, kurang produktif, atau hanya menghabiskan waktu untuk hiburan. Padahal, anggapan tersebut tidak selalu benar.
Di balik aktivitas bermain game, terdapat berbagai keterampilan yang ternyata dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan asmara.
Sejumlah kemampuan seperti berpikir strategis, memecahkan masalah, bekerja sama, hingga beradaptasi dengan situasi baru dapat terasah melalui permainan. Karena itu, seseorang yang gemar bermain video game justru bisa memiliki kualitas yang membuatnya menjadi pasangan hidup yang menyenangkan.
Dilansir dari laman YourTango, berikut tujuh alasan yang sering kali diremehkan.
1. Memiliki kemampuan berpikir yang baik
Menyelesaikan permainan dengan tingkat kesulitan tinggi membutuhkan konsentrasi, ketelitian, strategi, dan kemampuan mengambil keputusan.
Pemain tidak sekadar menekan tombol, tetapi harus memahami situasi dan menentukan langkah yang tepat untuk mencapai tujuan.
Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa bermain video game dapat berkaitan dengan kemampuan tertentu, seperti perhatian, kemampuan spasial, dan daya ingat.
Keterampilan tersebut dapat membantu seseorang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam hubungan, kemampuan berpikir dan mengambil keputusan dengan baik tentu dapat menjadi nilai tambah.
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Jawa Pos
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