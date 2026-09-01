7 Alasan Psikologi Seorang Gamer Ternyata Jadi Pasangan Hidup yang Ideal

Alasan psikologi seorang gamer ternyata jadi pasangan hidup yang ideal / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Psikologi gamer menunjukkan bahwa hobi bermain video game ternyata membentuk kualitas yang berguna dalam hubungan.
Anggapan bahwa gamer cenderung menutup diri atau hanya menghabiskan waktu tanpa manfaat ternyata tidak sepenuhnya benar.
Bermain video game justru dapat mengasah berbagai keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun hubungan.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (1/9), berikut tujuh alasan psikologi gamer yang membuat mereka menjadi pasangan hidup yang ideal bagi banyak orang.
1. Memiliki kecerdasan yang terasah dengan baik
Menyelesaikan level permainan yang sulit ternyata membutuhkan kemampuan berpikir yang tidak sederhana.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bermain video game memberi dampak positif terhadap fungsi otak seseorang.
Kegiatan ini terbukti meningkatkan daya perhatian, kemampuan spasial, sekaligus memperkuat daya ingat penggunanya.
Pasangan yang gemar bermain game sebenarnya membawa kecerdasan tersebut ke dalam hubungan mereka sehari-hari.
Anggapan bahwa bermain game hanya merusak otak sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen