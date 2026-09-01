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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 1 September 2026 | 19.16 WIB

7 Alasan Psikologi Seorang Gamer Ternyata Jadi Pasangan Hidup yang Ideal

Alasan psikologi seorang gamer ternyata jadi pasangan hidup yang ideal / foto : Magnific/ magnific - Image

Alasan psikologi seorang gamer ternyata jadi pasangan hidup yang ideal / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi gamer menunjukkan bahwa hobi bermain video game ternyata membentuk kualitas yang berguna dalam hubungan.

Anggapan bahwa gamer cenderung menutup diri atau hanya menghabiskan waktu tanpa manfaat ternyata tidak sepenuhnya benar.

Bermain video game justru dapat mengasah berbagai keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun hubungan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (1/9), berikut tujuh alasan psikologi gamer yang membuat mereka menjadi pasangan hidup yang ideal bagi banyak orang.

1. Memiliki kecerdasan yang terasah dengan baik

Menyelesaikan level permainan yang sulit ternyata membutuhkan kemampuan berpikir yang tidak sederhana.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bermain video game memberi dampak positif terhadap fungsi otak seseorang.

Kegiatan ini terbukti meningkatkan daya perhatian, kemampuan spasial, sekaligus memperkuat daya ingat penggunanya.

Pasangan yang gemar bermain game sebenarnya membawa kecerdasan tersebut ke dalam hubungan mereka sehari-hari.

Anggapan bahwa bermain game hanya merusak otak sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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