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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 21.48 WIB

5 Cara Menjaga Diri Saat Berhadapan dengan Orang yang Sering Memicu Stres

ilustrasi orang yang berdebat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang berdebat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Berinteraksi dengan orang lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Namun, tidak semua hubungan terasa menyenangkan. Ada kalanya seseorang justru membuat kita merasa lelah secara emosional, kesal, atau kehilangan ketenangan.

Sosok tersebut bisa ditemukan di berbagai lingkungan, mulai dari tempat kerja, pertemanan, hingga keluarga. Ada orang yang gemar memicu konflik, terus-menerus mengeluh, sulit menghargai batasan pribadi, atau memiliki sikap yang membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman.

Jika berlangsung terus-menerus, interaksi semacam itu dapat menguras energi dan memengaruhi konsentrasi maupun suasana hati. Sayangnya, tidak semua situasi memungkinkan kita untuk langsung memutus hubungan atau menghindari orang tersebut.

Karena itu, yang bisa dilakukan adalah mengatur cara kita merespons situasi tersebut agar tidak semakin terbebani.

Dilansir dari Times of India, terdapat sejumlah pendekatan yang dapat membantu seseorang menghadapi orang yang memicu stres dengan lebih tenang dan bijaksana.

1. Coba Lihat Situasi dari Sudut Pandang Berbeda

Ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat kesal, reaksi pertama biasanya adalah merasa tersinggung. Namun, tidak semua perilaku buruk seseorang selalu ditujukan secara pribadi kepada kita.

Sebelum langsung bereaksi, cobalah berhenti sejenak dan mempertimbangkan kemungkinan lain. Bisa saja orang tersebut sedang menghadapi persoalan yang memengaruhi cara mereka bersikap.

Mengubah sudut pandang tentu tidak otomatis membuat perilaku orang lain menjadi benar. Namun, cara ini dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk mengambil semuanya secara personal.

2. Temukan Cara yang Paling Membantu Anda

Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, tidak ada satu strategi yang pasti cocok untuk semua orang.

Dalam kondisi tertentu, memilih diam mungkin menjadi keputusan yang paling bijaksana. Pada situasi lain, menjaga jarak untuk sementara dapat membantu mengembalikan ketenangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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