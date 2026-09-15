7 Makanan yang Bisa Bantu Tubuh Lebih Rileks dan Tidur Lebih Nyenyak, Apa Saja?

JawaPos.com – Tidur yang cukup dan berkualitas merupakan salah satu bagian penting dari pola hidup sehat. Ketika tidur, tubuh mendapatkan kesempatan untuk melakukan berbagai proses pemulihan, sementara otak juga memproses dan mengatur kembali berbagai fungsi penting.

Kurang tidur atau tidur yang sering terganggu dapat berdampak pada kondisi tubuh dan pikiran. Mulai dari sulit berkonsentrasi, perubahan suasana hati, hingga menurunnya kebugaran dapat terjadi ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi dengan baik.

Salah satu hormon yang berperan dalam mengatur waktu tidur dan bangun adalah melatonin. Hormon ini diproduksi tubuh dan membantu mengatur ritme sirkadian.

Selain menerapkan kebiasaan tidur yang baik, asupan makanan dengan kandungan nutrisi tertentu juga dapat mendukung proses alami tubuh dalam mempersiapkan diri untuk beristirahat.

Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung tidur malam yang lebih berkualitas.

1. Ceri Ceri menjadi salah satu buah yang banyak dikaitkan dengan kesehatan tidur karena secara alami mengandung melatonin.

Beberapa penelitian mengenai buah ceri, terutama jenis tertentu dan produk seperti jus ceri, menunjukkan adanya potensi manfaat terhadap durasi maupun kualitas tidur.

Buah ini dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Namun, sebaiknya pilih produk dengan kandungan gula tambahan yang rendah.

2. Susu Segelas susu hangat sebelum tidur sudah lama menjadi kebiasaan bagi sebagian orang.