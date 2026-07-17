5 Kebiasaan Malam Penentu Kualitas Tidur Nyenyak dan Baik Untuk Kesehatan

JawaPos.com – Kesehatan tubuh dan pikiran sangat dipengaruhi oleh kualitas tidur yang didapatkan setiap malam.

Sepertiga orang dewasa masih kerap mengalami gangguan tidur secara berkala dalam kesehariannya.

Orang yang bangun dengan tubuh segar biasanya memiliki kebiasaan malam tertentu yang dijalankan secara konsisten.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (17/7), berikut lima kebiasaan malam yang membantu seseorang mendapatkan tidur nyenyak dan bangun dengan kondisi lebih segar.

1. Membentuk rutinitas tidur dan menjalankannya secara konsisten

Kesibukan sehari-hari sering membuat waktu tidur menjadi hal yang terabaikan begitu saja.

Meski rutinitas tidur sudah disusun, mempertahankannya secara konsisten tetap menjadi tantangan tersendiri.

Sebagian besar orang mengaku tidur sebagai prioritas, namun banyak yang tetap kurang jam tidur ideal.