5 Makanan yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi saat Makan Malam agar Tidur Lebih Nyenyak

JawaPos.com - Kualitas tidur tidak hanya dipengaruhi oleh rutinitas sebelum beristirahat, tetapi juga oleh jenis makanan yang dikonsumsi saat makan malam.

Beberapa makanan dapat mengganggu proses tubuh untuk rileks, sehingga membuat seseorang lebih sulit terlelap atau sering terbangun di tengah malam.

Selain memengaruhi pola tidur, makanan tertentu juga berisiko memicu gangguan pencernaan yang membuat waktu istirahat menjadi kurang optimal.

Mengutip English Jagran, ada lima jenis makanan yang sebaiknya dihindari saat makan malam agar tidur lebih nyenyak dan tubuh terasa lebih segar keesokan harinya.

1. Kafein

Kafein mengganggu tidur sehingga tidak cocok untuk makan malam.

Mengonsumsi kafein di malam hari dapat mengganggu pola tidur, mengurangi kualitas tidur, dan membuat Anda merasa pusing.

Hindari makanan dan minuman yang mengandung banyak kafein saat makan malam untuk memastikan tidur malam nyenyak.

2. Makanan kaya pati