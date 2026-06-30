Rahasia Tidur Nyenyak Malam Ini: Mengapa Berbagi Kabar Baik dengan Pasangan Begitu Penting?

Ilustrasi tidur (Magnific)
JawaPos.com - Bagi jutaan orang yang hadapi insomnia atau gangguan tidur, malam sering jadi saat penuh frustrasi. Tubuh lelah di kasur tapi memikirkan topik obrolan dengan pasangan biasanya jadi hal terakhir yang terpikirkan.
Riset ilmiah terbaru ungkap kalau kualitas tidur malam Anda sangat dipengaruhi jenis komunikasi dengan pasangan sebelum lampu kamar dimatikan. Selama ini, gangguan tidur kronis sering dikaitkan dengan faktor medis, seperti depresi, kecemasan, atau nyeri fisik.
Di Amerika Serikat, ada sekitar 50 hingga 70 juta warga yang mengalami gangguan tidur setiap malam. Jika tidak ditangani, masalah ini bisa sebabkan penyakit serius, mulai dari obesitas hingga diabetes.
Dikutip dari Your Tango, studi terbaru menemukan pengobatan alternatif efektif justru ada di samping tempat tidur Anda lewat obrolan positif suportif. Eksperimen 32 Hari: Dampak Nyata Respons Suportif terhadap Kualitas Tidur
Temuan ini dipresentasikan oleh Sarah Arpin pada Konvensi Tahunan Society for Personality and Social Psychology di San Antonio. Arpin dan timnya survei 162 pasangan heteroseksual yang menikah atau tinggal bersama selama 32 hari berturut-turut.
Dalam riset, peserta wajib catat hal terbaik tiap hari, apakah mereka cerita ke pasangan, dan bagaimana pasangan merespons. Peneliti juga ukur tingkat keintiman dan rasa kesepian yang dirasakan partisipan.
Hasil analisis tunjukkan pola psikologis konsisten dan jelas. Hari saat seseorang cerita kabar baik, seperti pujian kecil dari atasan, dan pasangan merespons penuh antusias, maka hari itu mereka bisa tidur pulas dan kualitas tidur naik.
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