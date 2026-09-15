Bukan Cuma Sikat Gigi, 6 Bahan Ini Disebut Bisa Bantu Jaga Kebersihan Mulut

JawaPos.com – Memiliki gigi yang bersih dan sehat bukan hanya berkaitan dengan penampilan. Kebersihan rongga mulut juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Perawatan dasar seperti menyikat gigi secara rutin dengan teknik yang tepat, membersihkan sela-sela gigi, serta menjaga kebersihan mulut dapat membantu mengurangi penumpukan plak.

Plak merupakan lapisan tipis yang terbentuk dari bakteri dan sisa makanan pada permukaan gigi. Apabila tidak dibersihkan secara optimal, plak dapat mengeras dan berkembang menjadi karang gigi.

Sejumlah bahan alami kerap digunakan sebagai pelengkap perawatan kebersihan mulut.

Dilansir dari NDTV, berikut beberapa bahan yang disebut dapat membantu menjaga gigi dari penumpukan plak.

1. Soda kue Soda kue atau baking soda cukup sering digunakan dalam perawatan kebersihan gigi rumahan. Bahan ini dapat membantu membersihkan permukaan gigi dan mengurangi plak.

Namun, penggunaannya sebaiknya tidak berlebihan. Soda kue yang digunakan terlalu sering atau dengan cara menggosok terlalu kuat berpotensi mengiritasi gusi maupun menyebabkan masalah pada permukaan gigi.

Perawatan utama tetap sebaiknya dilakukan dengan pasta gigi berfluoride dan sikat gigi berbulu lembut.

2. Jambu biji Jambu biji, termasuk bagian daunnya, juga dikenal dalam sejumlah praktik tradisional sebagai bahan yang dapat membantu menjaga kebersihan mulut.