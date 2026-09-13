5 Bahan Alami untuk Perawatan Bekas Luka di Wajah, Mudah Ditemukan di Rumah

JawaPos.com – Bekas luka pada wajah terkadang tetap terlihat meskipun luka sudah lama sembuh. Kondisi tersebut bisa muncul setelah jerawat, cedera, maupun masalah kulit lainnya dan pada sebagian orang dapat mengganggu penampilan.

Perawatan kulit yang tepat dapat membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat. Selain produk perawatan yang tersedia di pasaran, sejumlah bahan alami juga kerap digunakan secara tradisional untuk membantu merawat kulit dan menyamarkan tampilan bekas luka.

Namun, efektivitas bahan alami dapat berbeda pada setiap orang. Beberapa bahan juga berpotensi menyebabkan iritasi, sehingga sebaiknya dilakukan uji tempel terlebih dahulu dan dihentikan jika muncul reaksi seperti kemerahan, gatal, atau perih.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima bahan alami yang kerap digunakan untuk membantu merawat tampilan bekas luka pada wajah.

1. Madu Madu menjadi salah satu bahan alami yang cukup populer dalam perawatan kulit. Kandungan dan sifatnya membuat madu kerap dimanfaatkan untuk membantu menjaga kulit tetap lembap sekaligus mendukung perawatan kulit yang mengalami iritasi ringan.

Cara penggunaannya cukup sederhana. Oleskan madu secara tipis pada area kulit yang ingin dirawat, kemudian diamkan selama beberapa menit sebelum dibersihkan.

Penggunaan madu pada kulit yang masih mengalami luka terbuka sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Jika memiliki kulit sensitif atau alergi terhadap produk lebah, sebaiknya hindari penggunaan bahan ini.

2. Air Lemon Lemon mengandung vitamin C yang dikenal sebagai salah satu antioksidan yang banyak digunakan dalam produk perawatan kulit.

Dalam perawatan rumahan, sari lemon kerap digunakan untuk membantu membuat warna kulit terlihat lebih merata. Namun, penggunaan lemon secara langsung pada wajah perlu diperhatikan karena sifat asamnya dapat menyebabkan iritasi.