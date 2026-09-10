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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 06.33 WIB

Tak Harus Skincare Mahal, 7 Bahan Alami Ini Bisa Bantu Jaga Kelembapan Kulit

7 Cara yang Efektif untuk Atasi Kulit Kering dengan Menggunakan Bahan Alami./ freepik.com - Image

7 Cara yang Efektif untuk Atasi Kulit Kering dengan Menggunakan Bahan Alami./ freepik.com

JawaPos.com - Kulit wajah yang kehilangan kelembapan biasanya terasa lebih kasar, tampak kusam, bahkan dapat mengalami pengelupasan. Kondisi tersebut terjadi ketika lapisan terluar kulit tidak mampu mempertahankan kadar air dengan baik.

Kulit kering umumnya bukan masalah serius. Meski begitu, rasa tidak nyaman dan perubahan tampilan kulit membuat banyak orang mencari berbagai cara untuk mengembalikan kelembapannya.

Selain menggunakan produk perawatan kulit, sejumlah bahan yang mudah ditemukan di rumah juga kerap digunakan sebagai perawatan tambahan. Namun, bahan alami tetap tidak otomatis cocok untuk semua jenis kulit. Penggunaannya sebaiknya dilakukan secara hati-hati, terutama bagi pemilik kulit sensitif.

Dilansir dari Alodokter dan Hello Sehat, berikut beberapa bahan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu merawat kulit wajah yang kering.

1. Lidah Buaya

Lidah buaya sudah lama dikenal sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam perawatan kulit. Gel dari tanaman ini memiliki kandungan yang dapat membantu memberikan rasa lembap pada kulit.

Cara menggunakannya cukup sederhana. Ambil gel lidah buaya secukupnya, kemudian aplikasikan secara tipis pada wajah yang telah dibersihkan. Diamkan beberapa saat, lalu bilas menggunakan air bersih.

Sebelum menggunakannya pada seluruh wajah, sebaiknya lakukan uji tempel terlebih dahulu untuk melihat apakah kulit mengalami reaksi seperti kemerahan atau gatal.

2. Mentimun

Mentimun memiliki kandungan air yang tinggi sehingga kerap dimanfaatkan sebagai bahan perawatan untuk memberikan sensasi segar dan membantu menjaga kelembapan kulit.

Untuk membuat perawatan sederhana, cuci mentimun hingga bersih lalu potong menjadi irisan tipis. Tempelkan pada wajah dan biarkan selama kurang lebih 15 menit sebelum dibilas.

Perawatan ini dapat dilakukan beberapa kali dalam seminggu sesuai kondisi dan respons kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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