5 Bahan Alami untuk Kulit Kepala Gatal, Begini Cara Menggunakannya

JawaPos.com - Rasa gatal pada kulit kepala merupakan keluhan yang cukup sering dialami. Selain membuat tidak nyaman, kondisi ini juga dapat mengganggu aktivitas apabila muncul terus-menerus.

Ada berbagai faktor yang dapat memicunya, mulai dari ketombe, kulit kepala yang terlalu kering, hingga kondisi tertentu seperti eksim. Pergantian cuaca juga bisa memengaruhi kelembapan kulit sehingga kulit kepala menjadi lebih mudah kering dan terasa gatal.

Selain menjaga kebersihan kulit kepala, sejumlah bahan rumahan kerap digunakan sebagai perawatan tambahan. Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa bahan yang disebut dapat membantu mengurangi rasa gatal pada kulit kepala.

1. Air Perasan Lemon Lemon memiliki kandungan yang dikenal mempunyai sifat antimikroba dan antiradang. Karena itu, air perasannya kerap dimanfaatkan sebagai salah satu perawatan sederhana untuk kulit kepala.

Cara menggunakannya cukup mudah. Oleskan air lemon secukupnya pada kulit kepala menggunakan kapas, kemudian biarkan sekitar 15 menit sebelum dibilas menggunakan air bersih.

Perawatan ini disebut dapat dilakukan satu hingga dua kali dalam seminggu. Namun, karena lemon bersifat asam, sebaiknya hentikan penggunaan jika muncul rasa perih atau iritasi.

2. Soda Kue Soda kue juga menjadi salah satu bahan rumahan yang digunakan untuk membantu merawat kulit kepala.

Campurkan sekitar dua hingga tiga sendok makan soda kue dengan sedikit air hingga membentuk pasta. Setelah itu, aplikasikan secara tipis pada kulit kepala dan diamkan kurang lebih 10 menit sebelum dibilas.

Sifat antimikroba soda kue dipercaya dapat membantu mengatasi mikroorganisme yang berhubungan dengan masalah kulit kepala. Meski begitu, penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati karena pada sebagian orang dapat menyebabkan kulit menjadi kering atau iritasi.