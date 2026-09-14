Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 20.28 WIB

5 Bahan Alami untuk Kulit Kepala Gatal, Begini Cara Menggunakannya

ilustrasi orang dengan kulit kepala gatal. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang dengan kulit kepala gatal. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Rasa gatal pada kulit kepala merupakan keluhan yang cukup sering dialami. Selain membuat tidak nyaman, kondisi ini juga dapat mengganggu aktivitas apabila muncul terus-menerus.

Ada berbagai faktor yang dapat memicunya, mulai dari ketombe, kulit kepala yang terlalu kering, hingga kondisi tertentu seperti eksim. Pergantian cuaca juga bisa memengaruhi kelembapan kulit sehingga kulit kepala menjadi lebih mudah kering dan terasa gatal.

Selain menjaga kebersihan kulit kepala, sejumlah bahan rumahan kerap digunakan sebagai perawatan tambahan. Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa bahan yang disebut dapat membantu mengurangi rasa gatal pada kulit kepala.

1. Air Perasan Lemon

Lemon memiliki kandungan yang dikenal mempunyai sifat antimikroba dan antiradang. Karena itu, air perasannya kerap dimanfaatkan sebagai salah satu perawatan sederhana untuk kulit kepala.

Cara menggunakannya cukup mudah. Oleskan air lemon secukupnya pada kulit kepala menggunakan kapas, kemudian biarkan sekitar 15 menit sebelum dibilas menggunakan air bersih.

Perawatan ini disebut dapat dilakukan satu hingga dua kali dalam seminggu. Namun, karena lemon bersifat asam, sebaiknya hentikan penggunaan jika muncul rasa perih atau iritasi.

2. Soda Kue

Soda kue juga menjadi salah satu bahan rumahan yang digunakan untuk membantu merawat kulit kepala.

Campurkan sekitar dua hingga tiga sendok makan soda kue dengan sedikit air hingga membentuk pasta. Setelah itu, aplikasikan secara tipis pada kulit kepala dan diamkan kurang lebih 10 menit sebelum dibilas.

Sifat antimikroba soda kue dipercaya dapat membantu mengatasi mikroorganisme yang berhubungan dengan masalah kulit kepala. Meski begitu, penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati karena pada sebagian orang dapat menyebabkan kulit menjadi kering atau iritasi.

3. Cuka Sari Apel

Cuka sari apel kerap digunakan sebagai bahan perawatan untuk kulit kepala yang terasa kering dan tidak nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Bahan Alami untuk Perawatan Bekas Luka di Wajah, Mudah Ditemukan di Rumah - Image
Lifestyle

5 Bahan Alami untuk Perawatan Bekas Luka di Wajah, Mudah Ditemukan di Rumah

Senin, 14 September 2026 | 05.13 WIB

Tak Harus Skincare Mahal, 7 Bahan Alami Ini Bisa Bantu Jaga Kelembapan Kulit - Image
Lifestyle

Tak Harus Skincare Mahal, 7 Bahan Alami Ini Bisa Bantu Jaga Kelembapan Kulit

Jumat, 11 September 2026 | 06.33 WIB

Tak Selalu Perlu Obat, 5 Bahan Alami Ini Bisa Membantu Meredakan Batuk Kering - Image
Lifestyle

Tak Selalu Perlu Obat, 5 Bahan Alami Ini Bisa Membantu Meredakan Batuk Kering

Sabtu, 5 September 2026 | 05.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore