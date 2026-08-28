Musim Kemarau Bikin Mudah Haus? Ini Daftar Buah Kaya Air untuk Menjaga Tubuh Tetap Terhidrasi

JawaPos.com-Hidrasi tidak hanya bergantung pada konsumsi air minum yang cukup sebanyak dua liter perhari.

Hidrasi tubuh juga perlu disuplai dengan konsumsi buah-buahan yang memiliki kandungan air tinggi.

Selain memenuhi kebutuhan hidrasi, buah-buahan ini juga mengandung berbagai nutrisi seperti serat, vitamin, dan mineral yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Terutama saat musim kemarau, yang tentunya membuat anda berkeringat dan mengalami penguapan cairan tubuh lebih tinggi. Buah-buahan kaya air dapat menjadi pilihan snack sehat selama anda beraktivitas.

Melansir informasi dari laman rsudtripat dan venawasir pada (28/08) berikut buah-buahan yang kaya air yang dapat membantu memenuhi asupan cairan agar tubuh anda tetap terhidrasi selama musim kemarau.

Semangka

Salah satu buah dengan kandungan air yang cukup banyak adalah semangka. Semangka mengandungs setidaknya 92% air. Tidak hanya bagian daging buahnya, bagian putih pada semangka juga memiliki kandungan air. Di dalam semangka juga terdapat likopen dan antioksidan yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan kulit sekaligus mendukung kesehatan jantung.

Timun

Timun merupakan salah satu buah dengan kandungan air yang sangat tinggi, mencapai 95%. Timun dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman, mulai dari rujak, es kuwut, salad, sampai sayur. Timun juga memiliki kandungan kalori rendah, sehingga dapat menjadi pilihan camilan bagi anda yang sedang menjalani program diet.

Melon

Melon juga menjadi salah satu buah yang tinggi akan kandungan air. Melon mengandung setidaknya 90% air. Selain kaya air, buah ini juga tinggi akan vitamin C dan vitamin A yang dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan sekaligus mendukung sistem kekebalan tubuh terutama saat musim kemarau.

Jeruk

Buah jeruk mengandung setidaknya 87% air. Selain kandungan airnya yang banyak, jeruk juga mengandung vitamin C yang baik untuk membantu menjaga kesehatan kulit dan mendukung sistem imun tubuh.

Strawberry