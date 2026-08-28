Musim Kemarau Bikin Mudah Haus? Ini Daftar Buah Kaya Air untuk Menjaga Tubuh Tetap Terhidrasi

Ilustrasi buah-buahan/Magnific
JawaPos.com-Hidrasi tidak hanya bergantung pada konsumsi air minum yang cukup sebanyak dua liter perhari.
Hidrasi tubuh juga perlu disuplai dengan konsumsi buah-buahan yang memiliki kandungan air tinggi.
Selain memenuhi kebutuhan hidrasi, buah-buahan ini juga mengandung berbagai nutrisi seperti serat, vitamin, dan mineral yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari.
Terutama saat musim kemarau, yang tentunya membuat anda berkeringat dan mengalami penguapan cairan tubuh lebih tinggi. Buah-buahan kaya air dapat menjadi pilihan snack sehat selama anda beraktivitas.
Melansir informasi dari laman rsudtripat dan venawasir pada (28/08) berikut buah-buahan yang kaya air yang dapat membantu memenuhi asupan cairan agar tubuh anda tetap terhidrasi selama musim kemarau.
Semangka
Salah satu buah dengan kandungan air yang cukup banyak adalah semangka. Semangka mengandungs setidaknya 92% air. Tidak hanya bagian daging buahnya, bagian putih pada semangka juga memiliki kandungan air. Di dalam semangka juga terdapat likopen dan antioksidan yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan kulit sekaligus mendukung kesehatan jantung.
Timun
Timun merupakan salah satu buah dengan kandungan air yang sangat tinggi, mencapai 95%. Timun dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman, mulai dari rujak, es kuwut, salad, sampai sayur. Timun juga memiliki kandungan kalori rendah, sehingga dapat menjadi pilihan camilan bagi anda yang sedang menjalani program diet.
Melon
Melon juga menjadi salah satu buah yang tinggi akan kandungan air. Melon mengandung setidaknya 90% air. Selain kaya air, buah ini juga tinggi akan vitamin C dan vitamin A yang dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan sekaligus mendukung sistem kekebalan tubuh terutama saat musim kemarau.
Jeruk
Buah jeruk mengandung setidaknya 87% air. Selain kandungan airnya yang banyak, jeruk juga mengandung vitamin C yang baik untuk membantu menjaga kesehatan kulit dan mendukung sistem imun tubuh.
Strawberry
Strawberry memiliki kandungan air yang tidak kalah tinggi mencapai 91%. Buah ini juga mengandung serat, antioksidan, dan vitamin C, yang menjadikannya pilihan camilan sehat sekaligus membantu menghidrasi tubuh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!