12 Cara Mengatasi Rasa Cemburu, Hentikan Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Ilustrasi seseorang yang cemburu/Magnific
JawaPos.com-Rasa cemburu dapat muncul saat anda ingin melindungi sesuatu yang anda anggap berharga.
Perasaan tersebut merupakan hal yang wajar, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, cemburu dapat memicu berbagai pertengkaran dan kesalahpahaman yang tidak diinginkan.
Bahkan, rasa cemburu dapat membuat hidup anda terasa kosong.
Respon yang sesuai saat anda sedang cemburu dapat membantu anda menghadapi situasi terjebak pada kesalahpahaman, dan mampu mengenali tanda-tanda cemburu, menenangkan pikiran, dan juga menentukan tindakan yang jauh lebih bijak tanpa dikendalikan oleh emosi.
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Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman cottonwoodpsychology pada (14/9) berikut adalah 12 cara mengatasi rasa cemburu supaya hidup anda terasa tenang dan lebih baik.
Kenali penyebab anda cemburu
Anda bisa mengenali penyebab mengapa anda menjadi cemburu. Pemicu yang biasa dijumpai dapat berupa orang, perkataan, tempat, atau waktu-waktu tertentu. Lakukan pencatatan terhadap faktor yang membuat anda cemburu, lalu setiap perasaan itu muncul tuliskan apa yang anda rasakan dan apa yang anda katakan pada saat anda sedang cemburu.
Sadari perasaan yang muncul
Kenali berbagai perasaan yang muncul saat anda mulai merasa iti. Perasaan tersebut dapat berbentuk seperti takut, sedih, ataupun marah. Melabeli perasaan secara sadar dapat memberikan ruang bagi anda untuk merespon dengan lebih tenang. Saat dada anda terasa sesak, anda dapat mengambil jeda dari aktivitas.
Pisahkan fakta dan spekulasi
Cara yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan belajar memisahkan fakta dan spekulasi. Anda dapat membuat dua versi yakni fakta dan cerita yang muncul di dalam pikiran.
Atur pola pernapasan
Rasa cemburu tidak hanya muncul di dalam pikiran, tetapi juga dapat dirasakan di dalam tubuh. Sebagai cara untuk mengatasi kondisi tidak nyaman ini, anda dapat melatih pola pernapasan untuk memberikan sinyal rasa aman pada tubuh. Teknik ini dapat membantu anda mengembalikan fokus saat pikiran anda mulai terpicu emosi.
Istirahatkan diri anda sejenak
Sebelum memberikan respon pada suatu kejadian, berikan diri anda jeda sejenak. Menarik napas dan berpikir dapat anda lakukan untuk menentukan tindakan yang lebih baik. Saat rasa cemburu muncul, berikan waktu singkat sebelum anda merespons.
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