12 Cara Mengatasi Rasa Cemburu, Hentikan Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Orang Lain

JawaPos.com-Rasa cemburu dapat muncul saat anda ingin melindungi sesuatu yang anda anggap berharga.

Perasaan tersebut merupakan hal yang wajar, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, cemburu dapat memicu berbagai pertengkaran dan kesalahpahaman yang tidak diinginkan.

Bahkan, rasa cemburu dapat membuat hidup anda terasa kosong.

Respon yang sesuai saat anda sedang cemburu dapat membantu anda menghadapi situasi terjebak pada kesalahpahaman, dan mampu mengenali tanda-tanda cemburu, menenangkan pikiran, dan juga menentukan tindakan yang jauh lebih bijak tanpa dikendalikan oleh emosi.

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Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman cottonwoodpsychology pada (14/9) berikut adalah 12 cara mengatasi rasa cemburu supaya hidup anda terasa tenang dan lebih baik.

Kenali penyebab anda cemburu

Anda bisa mengenali penyebab mengapa anda menjadi cemburu. Pemicu yang biasa dijumpai dapat berupa orang, perkataan, tempat, atau waktu-waktu tertentu. Lakukan pencatatan terhadap faktor yang membuat anda cemburu, lalu setiap perasaan itu muncul tuliskan apa yang anda rasakan dan apa yang anda katakan pada saat anda sedang cemburu.

Sadari perasaan yang muncul

Kenali berbagai perasaan yang muncul saat anda mulai merasa iti. Perasaan tersebut dapat berbentuk seperti takut, sedih, ataupun marah. Melabeli perasaan secara sadar dapat memberikan ruang bagi anda untuk merespon dengan lebih tenang. Saat dada anda terasa sesak, anda dapat mengambil jeda dari aktivitas.

Pisahkan fakta dan spekulasi

Cara yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan belajar memisahkan fakta dan spekulasi. Anda dapat membuat dua versi yakni fakta dan cerita yang muncul di dalam pikiran.

Atur pola pernapasan

Rasa cemburu tidak hanya muncul di dalam pikiran, tetapi juga dapat dirasakan di dalam tubuh. Sebagai cara untuk mengatasi kondisi tidak nyaman ini, anda dapat melatih pola pernapasan untuk memberikan sinyal rasa aman pada tubuh. Teknik ini dapat membantu anda mengembalikan fokus saat pikiran anda mulai terpicu emosi.

Istirahatkan diri anda sejenak