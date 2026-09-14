Cara Latihan Mindfulness Secara Psikologi untuk Mengurangi Burnout dan Kelelahan Mental

Ilustrasi meditasi untuk mencapai mindfulness. (Magnific)
JawaPos.com - Hidup yang terasa berat dan penuh tekanan berdampak pada kondisi psikologis seseorang.
Berbagai tekanan dan energi negatif yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat seseorang lebih mudah bereaksi secara spontan, bahkan tersulut emosi.
Kondisi tersebut dapat mempengaruhi mood dan membuat pikiran terasa semakin lelah.
Saat berlangsung dalam waktu yang lama, tekanan psikologis tersebut berpengaruh secara langsung pada kondisi kesehatan mental seperti rasa cemas, emosi, depresi, burnout, sampai stres berat.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah praktik mindfulness.
Menurut informasi dari laman simplypsychology yang dikutip pada (14/9) Mindfulness merupakan cara untuk memberikan perhatian dan respon pada momen saat ini tanpa menghakimi.
Praktik ini mengajarkan anda untuk melatih pikiran agar lebih sadar dan tidak mudah bereaksi secara spontan pada segala sesuatu.
Berikut adalah langkah-langkah latihan untuk melakukan praktek mindfulness yang dapat anda lakukan secara mandiri saat pikiran mulai terasa berat, sehingga anda dapat kembali memusatkan perhatian dan sadar diri untuk menerima keadaan dan fakta hidup yang sedang terjadi.
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Jawa Pos
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