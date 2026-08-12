Kylian Mbappé Pangkas Liburan dan Kembali Latihan Lebih Awal ke Real Madrid

Kylian Mbappé (Bein Sports)
JawaPos.com – Kylian Mbappé mempersingkat masa liburannya selama dua hari dan kembali lebih awal ke Real Madrid untuk mempersiapkan diri menghadapi musim 2026/27.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Penyerang asal Prancis tersebut telah tiba di Valdebebas dan menjalani pemeriksaan medis sebelum mengikuti sesi latihan bersama skuad asuhan José Mourinho.
Keputusan Mbappé untuk kembali lebih cepat dilakukan setelah dirinya memperkuat Prancis pada Piala Dunia 2026 yang membuat jadwalnya cukup padat.
Selama masa liburan, Mbappé tetap menjaga kebugaran dengan berlatih secara mandiri, termasuk menggunakan fasilitas UD Ibiza bersama mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi.
Setelah kembali ke Madrid, Mbappé langsung berkomunikasi dengan Mourinho dan mulai mengikuti program persiapan yang telah disusun staf kepelatihan.
Mourinho berharap Mbappé dapat segera mencapai kondisi terbaik dan kembali menjadi salah satu pemain utama di lini depan Real Madrid pada musim mendatang.
Kembalinya Mbappé juga bertepatan dengan bergabungnya Marc Cucurella dan Ibrahima Konaté dalam sesi latihan pramusim Real Madrid.
Kehadiran sejumlah pemain tersebut membuat Mourinho secara bertahap dapat membentuk kembali skuadnya, meskipun masih menunggu kembalinya Jude Bellingham dan Aurélien Tchouaméni.
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