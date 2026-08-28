Intip Siluet Flight Deck Kapal Induk Garibaldi dalam Latihan Shipboard Operation Helikopter TNI AU

JawaPos.com - TNI AU menggelar latihan untuk menguji kemampuan shipboard operation helikopter pada kapal-kapal milik TNI AL. Di antara potret yang dibagikan oleh Dinas Penerangan TNI AU (Dispenau), tampak 3 helikopter TNI AU landing di atas siluet flight deck Kapal Induk Giuseppe Garibaldi.

Dalam keterangan resminya pada Jumat (28/8), Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa latihan tersebut melibatkan Helikopter H-3218 Skadron Udara 6 TNI AU. Helikopter itu melakukan take off dan landing di atas Landing Platform Dock (LPD) KRI Makassar.

”Pelaksanaan (latihan) tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AU meningkatkan kemampuan dan kesiapan penerbang dalam melaksanakan operasi helikopter dari dan menuju kapal, sekaligus memperkuat interoperabilitas antarmatra dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan,” terang dia.

Nyoman mengungkapkan bahwa Helikopter H-3218 diterbangkan oleh Letkol Pnb Sofan Hasani selaku Pilot in Command (PIC). Sementara latihan disupervisi langsung oleh Komandan Wing Udara 2.1 Grup 2 Helikopter Kolonel Pnb A. Mauludin Mulyono.

Latihan tersebut diawali kegiatan klasikal dan ground school di Skadron Udara 400 Puspenerbal. Tahapan itu dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada penerbang mengenai prosedur, teknik, dan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi helikopter berbasis kapal.

Latihan dilanjutkan dengan praktik take off dan landing menggunakan helideck simulator, termasuk latihan pada replika flight deck serta siluet Kapal Induk Garibaldi. Latihan simulasi tersebut menjadi tahapan untuk membangun kesiapan penerbang sebelum melaksanakan pendaratan pada kapal sebenarnya.

”Setelah melalui tahapan pembekalan dan simulasi, helikopter H-3218 melaksanakan take off dan landing di flight deck LPD KRI Makassar yang berada di Dermaga Batoe Poron,” jelasnya.

Tidak hanya melibatkan helikopter TNI AU, turut terlibat dalam latihan itu alutsista milik TNI AL dan TNI AD. Latihan terintegrasi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, sekaligus mendukung kesiapan pelaksanaan agenda Naval Parade dan peresmian Kapal Induk Garibaldi yang direncanakan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada.