Julián Álvarez Kembali Absen Latihan Bersama Atlético Madrid

JawaPos.com - Situasi Julián Álvarez di Atlético Madrid semakin sulit ditebak. Penyerang asal Argentina tersebut kembali absen dari sesi latihan Atlético pada Kamis, atau untuk hari kedua berturut-turut. Absennya Álvarez terjadi ketika perselisihan mengenai masa depannya di klub terus memanas.

Pemain berusia 26 tahun itu memang menjadi pusat perhatian sepanjang musim panas. Álvarez secara terbuka menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atlético dan bergabung dengan Barcelona, sebuah situasi yang membuat hubungannya dengan sebagian suporter klub semakin tegang.

Pada pertandingan melawan Villarreal akhir pekan lalu, Álvarez bahkan mendapat cemoohan dari para pendukung Atlético.

Atlético Sebut Álvarez Tidak Enak Badan

Melansir ESPN, Álvarez tidak mengikuti latihan pada Rabu. Saat itu, Atlético Madrid menyatakan bahwa sang pemain sedang "tidak enak badan".

Sehari kemudian, kondisinya disebut belum berubah. Juru bicara Atlético mengatakan kepada ESPN bahwa Álvarez masih merasa tidak enak badan sehingga kembali tidak bergabung dengan rekan-rekannya dalam sesi latihan.

Absennya pemain tersebut tentu menarik perhatian karena terjadi di tengah saga transfer yang semakin panas.