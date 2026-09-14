9 Tanda Bahwa Anda Orang Cerdas Menurut Psikologi, Menjadi Open Minded Jadi Salah Satu Cirinya

JawaPos.com - Sosok orang cerdas dapat dikenal melalui berbagai sifat dan kebiasaan yang mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari cara mereka merespons berbagai hal, menerima sudut pandang baru, adaptif pada tempat baru, menangkap banyak informasi, mengenali pola secara teliti, prediktif, sampai kemampuan mereka dalam memecahkan suatu persoalan.

Menurut sudut pandang psikologi, yang dikutip dari laman yourtango pada (14/9) orang dengan kecerdasan tinggi cenderung memiliki keinginan untuk terus belajar hal-hal baru.

Mulai dari mengamati, berpikir, sampai memperdalam kemampuan mereka dalam memecahkan persoalan.

Selain tanda-tanda tersebut, berikut juga merupakan ciri seseorang yang bisa dikategorikan sebagai orang-orang cerdas.

Dipenuhi dengan rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu yang tinggi merupakan tanda-tanda kecerdasan. Seseorang yang cerdas, cenderung menyukai informasi baru. Mereka juga tidak terburu-buru saat mempertahankan gagasan dari sudut pandang mereka. Keterbukaan mereka pada ide-ide baru yang biasanya membuat banyak orang cerdas memiliki tanda-tanda seperti ini.

Suka belajar

Seseorang yang cerdas, memiliki kecintaan dalam proses belajar. Saat seseorang memahami konsep baru, mereka akan terus mengasah kemampuan berpikirnya dan belajar menyelesaikan masalah secara efektif.

Sadar diri