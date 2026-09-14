9 Tanda Bahwa Anda Orang Cerdas Menurut Psikologi, Menjadi Open Minded Jadi Salah Satu Cirinya

Ilustrasi open minded. (Magnific)
JawaPos.com - Sosok orang cerdas dapat dikenal melalui berbagai sifat dan kebiasaan yang mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mulai dari cara mereka merespons berbagai hal, menerima sudut pandang baru, adaptif pada tempat baru, menangkap banyak informasi, mengenali pola secara teliti, prediktif, sampai kemampuan mereka dalam memecahkan suatu persoalan.
Menurut sudut pandang psikologi, yang dikutip dari laman yourtango pada (14/9) orang dengan kecerdasan tinggi cenderung memiliki keinginan untuk terus belajar hal-hal baru.
Mulai dari mengamati, berpikir, sampai memperdalam kemampuan mereka dalam memecahkan persoalan.
Selain tanda-tanda tersebut, berikut juga merupakan ciri seseorang yang bisa dikategorikan sebagai orang-orang cerdas.
Dipenuhi dengan rasa ingin tahu
Rasa ingin tahu yang tinggi merupakan tanda-tanda kecerdasan. Seseorang yang cerdas, cenderung menyukai informasi baru. Mereka juga tidak terburu-buru saat mempertahankan gagasan dari sudut pandang mereka. Keterbukaan mereka pada ide-ide baru yang biasanya membuat banyak orang cerdas memiliki tanda-tanda seperti ini.
Suka belajar
Seseorang yang cerdas, memiliki kecintaan dalam proses belajar. Saat seseorang memahami konsep baru, mereka akan terus mengasah kemampuan berpikirnya dan belajar menyelesaikan masalah secara efektif.
Sadar diri
Saat hidup terasa berat, kesadaran diri menjadi ciri khas orang cerdas. Kesadaran ini yang membantu mereka mengelola emosi dengan baik, membangun hubungan yang kuat, menyelesaikan permasalahan,serta memahami dampak dari perilaku mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022