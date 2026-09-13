Jarang Disadari, 6 Karakter Ini Disebut Sering Dimiliki Orang Cerdas

JawaPos.com – Kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan persoalan yang rumit.

Secara umum, kecerdasan mencakup berbagai kemampuan, mulai dari memahami informasi, berpikir logis, menyelesaikan masalah, mengenali diri sendiri, hingga menghasilkan gagasan kreatif.

Menariknya, orang yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi tidak selalu menunjukkan karakter yang selama ini dianggap identik dengan sosok pintar.

Beberapa penelitian dan pengamatan justru mengaitkan kecerdasan dengan sejumlah sifat yang terdengar tidak biasa. Bahkan, sebagian di antaranya sekilas terlihat seperti kebiasaan yang kurang positif.

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Dilansir dari YourTango, berikut enam sifat tak terduga yang disebut kerap dikaitkan dengan orang ber-IQ tinggi.

1. Lebih Sering Menggunakan Kata-Kata Kasar Mengumpat atau menggunakan kata-kata kasar ternyata tidak selalu menunjukkan seseorang memiliki kemampuan bahasa yang buruk.

Orang dengan kecerdasan tinggi justru disebut dapat memiliki kemampuan verbal yang baik, termasuk mengetahui dan menggunakan banyak kosakata.

Dalam konteks tertentu, kemampuan mengumpulkan berbagai kata untuk mengekspresikan emosi atau gagasan dapat menunjukkan keluwesan dalam berbahasa.

Meski demikian, penggunaan kata kasar tetap perlu disesuaikan dengan situasi dan lawan bicara.