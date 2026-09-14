6 Risiko Cerdas Diambil Generasi Milenial Sukses di Usia 40-an, Investasi Berbuah Manis

JawaPos.com - Masa muda dianggap sebagai periode emas untuk bereksperimen. Risiko yang diambil pada fase ini relatif lebih aman karena belum terbebani tanggungan keluarga besar atau kewajiban finansial jangka panjang seperti cicilan rumah. Bahkan kegagalan pun menjadi investasi pengalaman yang sangat berharga.

Menurut laporan dari YourTango dalam artikel berjudul “6 Smart Risks Successful Millennials Took Early On”, generasi milenial yang kini memasuki usia 40-an ternyata memiliki satu kesamaan penting: mereka berani mengambil risiko cerdas sejak usia 20-an dan 30-an.

Berikut enam risiko cerdas yang terbukti membantu banyak milenial membangun kesuksesan jangka panjang.

1. Pindah Tempat Tinggal Demi Peluang Lebih Baik

Banyak milenial sukses berani meninggalkan zona nyaman, termasuk kota kelahiran mereka, demi peluang karier yang lebih menjanjikan.

Data dari LendingTree yang menganalisis Biro Sensus AS menunjukkan bahwa pekerja yang pindah tempat tinggal untuk pekerjaan baru mengalami kenaikan gaji rata-rata sekitar 11%.

Usia 20-an dan 30-an adalah waktu paling fleksibel untuk melakukan langkah besar ini, terutama bagi mereka yang masih lajang dan belum memiliki tanggungan.

Keputusan pindah bukan sekadar perubahan lokasi, melainkan strategi memperluas jaringan, meningkatkan pendapatan, dan membuka akses terhadap industri yang lebih kompetitif.

2. Menghadapi Ketakutan Secara Langsung