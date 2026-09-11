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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 20.13 WIB

Lakuning Angin: 5 Weton yang Cepat, Cerdas, dan Sulit Ditebak Menurut Primbon Jawa

Weton Lakuning Angin yang cerdas menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/ magnific - Image

Weton Lakuning Angin yang cerdas menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Lakuning Angin untuk weton dengan sifat cepat, bebas, dan sulit ditebak.

Golongan weton ini dipercaya memiliki kepekaan tinggi serta kemampuan membaca situasi dengan cepat dan tepat.

Kecepatan perubahan dan pengaruh tak kasat mata menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.

Dilansir dari akun YouTube Energi Weton pada Jumat (11/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Lakuning Angin tersebut.

1. Rabu pon

Weton Rabu Pon dikenal memiliki kecerdasan tinggi serta kemampuan berpikir cepat layaknya angin yang terus bergerak.

Ketidakbetahan diam di satu tempat membuat mereka selalu mencari hal baru untuk dipelajari.

Kepintaran serta analisis cepat menjadi kekuatan utama yang melekat pada pemilik weton ini.

Kemudahan beradaptasi membuat mereka mampu bertahan dalam berbagai kondisi kehidupan yang berbeda.

Energi tinggi disertai banyak ide menjadikan mereka cocok berkecimpung di dunia bisnis atau kreatif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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