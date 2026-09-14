Jangan Asal Pilih Menu Makan Malam, 5 Makanan Ini Bisa Ganggu Kualitas Tidur

JawaPos.com – Kualitas tidur tidak hanya dipengaruhi oleh rutinitas sebelum tidur, tetapi juga makanan yang dikonsumsi pada malam hari. Menu makan malam tertentu dapat membuat tubuh terasa terlalu kenyang, memicu gangguan pencernaan, atau membuat seseorang lebih sulit terlelap.

Selain jenis makanan, waktu makan juga perlu diperhatikan. Makan dalam porsi besar atau terlalu dekat dengan waktu tidur dapat membuat proses pencernaan masih berlangsung ketika tubuh seharusnya mulai beristirahat.

Karena itu, memilih menu yang lebih ringan pada malam hari dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menciptakan tidur yang lebih nyaman.

Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah makanan dan minuman yang sebaiknya dibatasi saat makan malam, terutama jika Anda termasuk orang yang sensitif terhadap makanan tertentu.

1. Makanan dan Minuman Berkafein Kafein merupakan salah satu zat yang paling perlu diperhatikan menjelang waktu tidur. Kandungan ini dapat meningkatkan kewaspadaan sehingga membuat seseorang lebih sulit mengantuk.

Kopi menjadi sumber kafein yang paling umum, tetapi zat tersebut juga dapat ditemukan dalam teh, cokelat, minuman energi, dan sejumlah produk lainnya.

Efek kafein dapat bertahan selama beberapa jam. Oleh sebab itu, bagi orang yang sensitif terhadap kafein, mengonsumsinya pada sore atau malam hari berpotensi mengurangi kualitas tidur.

2. Makanan Tinggi Karbohidrat Olahan Pasta, roti putih, nasi putih, dan makanan berbahan tepung lainnya tidak selalu harus dihindari saat makan malam. Namun, mengonsumsinya dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk karbohidrat olahan, dapat membuat sebagian orang merasa terlalu kenyang atau tidak nyaman.

Menu dengan kandungan karbohidrat yang tinggi juga perlu diseimbangkan dengan protein, sayuran, dan sumber serat agar makanan malam lebih bernutrisi dan mengenyangkan secara proporsional.