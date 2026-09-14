Jangan Asal Pilih Menu Makan Malam, 5 Makanan Ini Bisa Ganggu Kualitas Tidur

ilustrasi orang yang makan malam. (Freepik)
JawaPos.com – Kualitas tidur tidak hanya dipengaruhi oleh rutinitas sebelum tidur, tetapi juga makanan yang dikonsumsi pada malam hari. Menu makan malam tertentu dapat membuat tubuh terasa terlalu kenyang, memicu gangguan pencernaan, atau membuat seseorang lebih sulit terlelap.
Selain jenis makanan, waktu makan juga perlu diperhatikan. Makan dalam porsi besar atau terlalu dekat dengan waktu tidur dapat membuat proses pencernaan masih berlangsung ketika tubuh seharusnya mulai beristirahat.
Karena itu, memilih menu yang lebih ringan pada malam hari dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menciptakan tidur yang lebih nyaman.
Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah makanan dan minuman yang sebaiknya dibatasi saat makan malam, terutama jika Anda termasuk orang yang sensitif terhadap makanan tertentu.
Kafein merupakan salah satu zat yang paling perlu diperhatikan menjelang waktu tidur. Kandungan ini dapat meningkatkan kewaspadaan sehingga membuat seseorang lebih sulit mengantuk.
Kopi menjadi sumber kafein yang paling umum, tetapi zat tersebut juga dapat ditemukan dalam teh, cokelat, minuman energi, dan sejumlah produk lainnya.
Efek kafein dapat bertahan selama beberapa jam. Oleh sebab itu, bagi orang yang sensitif terhadap kafein, mengonsumsinya pada sore atau malam hari berpotensi mengurangi kualitas tidur.
Pasta, roti putih, nasi putih, dan makanan berbahan tepung lainnya tidak selalu harus dihindari saat makan malam. Namun, mengonsumsinya dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk karbohidrat olahan, dapat membuat sebagian orang merasa terlalu kenyang atau tidak nyaman.
Menu dengan kandungan karbohidrat yang tinggi juga perlu diseimbangkan dengan protein, sayuran, dan sumber serat agar makanan malam lebih bernutrisi dan mengenyangkan secara proporsional.
Ayam goreng, kentang goreng, donat, dan makanan berminyak lainnya cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022