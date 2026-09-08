Jangan Asal Makan Malam, 5 Jenis Makanan Ini Bisa Bikin Tidur Terganggu

ilustrasi orang yang makan malam. (Freepik)

JawaPos.com – Tidur yang berkualitas tidak hanya dipengaruhi oleh suasana kamar atau kebiasaan sebelum tidur. Apa yang dikonsumsi saat malam hari juga dapat berpengaruh terhadap kenyamanan tubuh ketika beristirahat.

Makanan tertentu dapat membuat tubuh tetap terjaga, sementara jenis lainnya berpotensi menimbulkan masalah pencernaan. Jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur, kondisi tersebut bisa membuat seseorang lebih sulit mendapatkan istirahat yang nyaman.

Karena itu, pemilihan menu makan malam menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bukan berarti semua makanan harus dihindari pada malam hari, tetapi beberapa jenis sebaiknya dibatasi, terutama jika seseorang sensitif terhadap kafein, makanan berlemak, atau makanan yang memicu asam lambung.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima jenis makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari saat makan malam apabila ingin menjaga kualitas tidur.

Berikut daftarnya:

1. Makanan dan Minuman Berkafein Kafein dikenal sebagai zat yang dapat meningkatkan kewaspadaan. Karena efeknya tersebut, konsumsi kafein pada malam hari berpotensi membuat tubuh tetap terjaga ketika seharusnya mulai beristirahat.

Sumber kafein bukan hanya kopi. Teh, cokelat, minuman energi, dan beberapa produk lainnya juga dapat mengandung kafein dalam jumlah tertentu.

Bagi orang yang sensitif terhadap kafein, mengonsumsinya terlalu dekat dengan waktu tidur dapat membuat proses untuk terlelap menjadi lebih sulit.

Karena itu, jika ingin tidur lebih nyaman, sebaiknya pilih minuman tanpa kafein ketika makan malam, terutama beberapa jam sebelum waktu tidur.

2. Makanan Tinggi Pati Makanan yang kaya pati seperti nasi, roti, dan pasta juga disebut perlu diperhatikan ketika disantap pada malam hari.

Pada sebagian orang, konsumsi makanan dalam jumlah besar dapat menimbulkan rasa penuh atau ketidaknyamanan pada sistem pencernaan. Kondisi tersebut tentu dapat mengganggu kenyamanan saat hendak berbaring.

Bukan berarti nasi, roti, atau pasta sama sekali tidak boleh disantap saat malam. Jumlah porsi dan waktu makan tetap menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan.