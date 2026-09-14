9 Ciri Khas Keluhan Orang yang Tidak Memiliki Rasa Syukur Menurut Psikologi

Keluhan ciri khas orang yang tidak memiliki rasa syukur menurut psikologi (Magnific/lookstudio)
JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa sebagian keluhan wajar diucapkan, namun ada pula yang muncul tanpa alasan yang jelas.
Orang yang tidak memiliki rasa syukur cenderung menemukan kesalahan pada hampir semua hal di sekitarnya.
Alih-alih mengapresiasi hal baik dalam hidupnya, mereka justru terus berfokus pada sisi negatif semata.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (14/9), berikut sembilan keluhan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang tidak memiliki rasa syukur dalam percakapan sehari-hari.
1. Mengeluh tentang keluarga dan teman yang menjengkelkan
Semua orang pernah merasa frustrasi terhadap orang terdekatnya, namun jarang membicarakannya secara terus-menerus.
Orang tanpa rasa syukur justru mengabaikan makna hubungan tersebut dan hanya fokus pada sisi negatifnya.
Mereka sebenarnya akan merasa kehilangan tanpa hubungan tersebut, meski enggan mengakuinya secara terbuka.
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