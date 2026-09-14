Kerap Mengalami Brain Fog Saat Sakit atau Mengalami Nyeri? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengalami brain fog / foto: Magnific/mviabgd

JawaPos.com - Pernah merasa kepala seperti penuh kapas ketika sedang sakit?

Anda tahu apa yang ingin dikerjakan, tetapi sulit berkonsentrasi. Membaca beberapa paragraf terasa melelahkan. Percakapan sederhana pun membutuhkan usaha lebih besar. Anda mungkin mudah lupa, sulit menemukan kata yang tepat, lambat mengambil keputusan, atau merasa pikiran tidak setajam biasanya.



Kondisi seperti ini sering disebut brain fog.



Brain fog bukanlah diagnosis medis tersendiri. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sekumpulan keluhan kognitif seperti sulit berkonsentrasi, mudah lupa, lambat berpikir, atau merasa mental "berkabut". Kondisi tersebut dapat muncul ketika seseorang sedang mengalami sakit, kelelahan, stres, kurang tidur, efek obat tertentu, maupun berbagai kondisi kesehatan lainnya.



Yang menarik, ketika tubuh sedang menghadapi penyakit atau nyeri, masalahnya tidak selalu berhenti pada tubuh.



Otak juga harus bekerja dalam situasi yang jauh lebih berat.



Nyeri menarik perhatian. Rasa tidak nyaman meningkatkan kewaspadaan. Kekhawatiran membuat pikiran terus memantau kondisi tubuh. Sementara itu, kurang tidur dan kelelahan mengurangi sumber daya mental yang biasanya kita gunakan untuk berpikir, mengingat, dan berkonsentrasi.



Karena itu, jika Anda kerap mengalami brain fog ketika sakit atau mengalami nyeri, solusinya bukan selalu "memaksa diri untuk lebih fokus".



Justru, pendekatan psikologis sering mengajarkan kita untuk mengurangi beban kognitif, mengatur perhatian, mengelola stres, dan memberi tubuh kesempatan untuk pulih.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (14/9), terdapat enam cara yang dapat dicoba.



1. Jangan Melawan Brain Fog dengan Memaksa Otak Bekerja Lebih Keras



Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah menganggap bahwa konsentrasi yang menurun berarti kita harus berusaha lebih keras.



Misalnya, ketika sedang sakit tetapi harus bekerja, seseorang mungkin berkata kepada dirinya sendiri:



"Saya harus tetap produktif."



Lalu ia duduk berjam-jam di depan komputer, memaksa membaca dokumen yang sama berulang kali, berpindah-pindah antara email, pesan, dan pekerjaan, sambil merasa bersalah karena produktivitasnya menurun.



Masalahnya, ketika tubuh sedang menghadapi nyeri atau penyakit, kemampuan mental memang dapat terasa berbeda.



Nyeri sendiri merupakan pengalaman yang membutuhkan perhatian. Ketika otak terus menerima sinyal bahwa tubuh sedang tidak nyaman, sebagian perhatian kita secara otomatis diarahkan untuk memonitor keadaan tersebut.



Akibatnya, kapasitas perhatian yang tersedia untuk pekerjaan lain bisa terasa lebih kecil.



Dalam psikologi, kita dapat memahaminya melalui konsep beban kognitif.



Bayangkan perhatian Anda seperti sebuah meja kerja.



Ketika sedang sehat, meja tersebut mungkin cukup luas untuk menampung pekerjaan, percakapan, perencanaan, dan berbagai informasi lain. Tetapi ketika Anda sedang sakit, sebagian ruang meja itu dipenuhi oleh rasa nyeri, kelelahan, kekhawatiran, dan kebutuhan untuk memantau kondisi tubuh.



Jika kemudian Anda menambahkan pekerjaan yang kompleks, meja tersebut menjadi penuh.



Solusinya bukan selalu menambah tekanan.



Solusinya adalah mengurangi barang yang tidak perlu berada di atas meja.



Coba lakukan ini:

Kerjakan satu tugas pada satu waktu.

Pecah pekerjaan besar menjadi langkah-langkah kecil.

Kurangi multitasking.

Matikan notifikasi yang tidak penting.

Gunakan daftar tugas sederhana.

Prioritaskan tiga pekerjaan terpenting, bukan sepuluh.

Berikan jeda ketika konsentrasi mulai menurun.



Misalnya, daripada menulis:



"Hari ini harus menyelesaikan laporan."



ubah menjadi:



Buka dokumen.

Tulis judul.

Buat tiga poin utama.

Tulis bagian pertama.

Istirahat.



Tugas yang sama menjadi lebih mudah diproses oleh otak karena tuntutannya terasa lebih kecil.



Saat sedang sakit, tujuan Anda bukan memenangkan perlombaan produktivitas. Tujuannya adalah menyelesaikan hal yang penting tanpa menghabiskan seluruh energi mental.



2. Gunakan Pacing: Berhenti Sebelum Benar-Benar Kehabisan Energi



Jika Anda mengalami nyeri atau penyakit yang membuat energi naik-turun, konsep pacing dapat sangat membantu.



Pacing berarti mengatur aktivitas dan istirahat agar Anda tidak terus-menerus berada dalam pola:



memaksa diri → kehabisan energi → istirahat total → merasa sedikit membaik → memaksa diri lagi.



Pola seperti ini dapat membuat aktivitas terasa seperti sebuah siklus "gas dan rem".



Saat merasa sedikit lebih baik, seseorang mungkin tergoda melakukan semuanya sekaligus.



"Selagi kuat, sekalian bereskan semuanya."



Beberapa jam kemudian, tubuh kembali terasa sangat lelah.



Dalam pendekatan psikologis terhadap manajemen aktivitas dan nyeri, pacing dapat digunakan untuk membantu seseorang menemukan tingkat aktivitas yang lebih berkelanjutan.



Bagaimana menerapkannya?



Jangan menunggu sampai energi Anda benar-benar habis untuk beristirahat.



Sebaliknya, buat jeda sebelum mencapai titik tersebut.



Misalnya:



25 menit bekerja → 5 menit istirahat



atau:



10–15 menit aktivitas → istirahat → evaluasi kondisi tubuh.



Namun, tidak ada angka yang wajib cocok untuk semua orang.



Yang penting adalah mengenali pola tubuh Anda.



Perhatikan:



kapan konsentrasi mulai turun,

kapan rasa nyeri meningkat,

kapan tubuh mulai terasa berat,

kapan Anda mulai mudah tersinggung,

dan kapan membaca atau berpikir mulai terasa jauh lebih sulit.



Tanda-tanda tersebut dapat menjadi sinyal untuk mengurangi intensitas.



Pacing juga berarti menerima bahwa kapasitas Anda hari ini mungkin tidak sama dengan kapasitas Anda ketika sedang sehat.



Dan itu bukan kegagalan.



Jika hari ini Anda hanya mampu melakukan 60 persen dari aktivitas biasanya, bukan berarti Anda menjadi orang yang malas atau tidak disiplin.



Anda sedang bekerja dengan kapasitas tubuh yang berbeda.



3. Kurangi Stres karena Stres Sendiri Bisa Menambah "Kabut" di Kepala



Ada hubungan yang erat antara kondisi tubuh dan kondisi psikologis.



Ketika sakit, seseorang tidak hanya merasakan gejala fisik. Ia juga bisa mengalami kekhawatiran:



"Kenapa belum sembuh?"



"Apakah ini akan semakin parah?"



"Bagaimana kalau saya tidak bisa bekerja?"



"Kenapa saya tidak bisa berpikir seperti biasanya?"



Pikiran semacam ini dapat menciptakan siklus perhatian terhadap gejala.



Anda merasakan nyeri.



Kemudian Anda mulai mengkhawatirkannya.



Kekhawatiran membuat Anda semakin memperhatikan tubuh.



Semakin memperhatikan tubuh, sensasi tersebut dapat terasa semakin menonjol.



Kemudian Anda semakin khawatir.



Ini bukan berarti rasa sakit "hanya ada di pikiran". Nyeri adalah pengalaman nyata. Namun pengalaman nyeri memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perhatian, emosi, stres, dan konteks.



Karena itu, salah satu cara membantu mengurangi brain fog adalah mengurangi tingkat stres yang tidak perlu.



Salah satu cara sederhana: latihan pernapasan



Cobalah selama beberapa menit:



Duduk atau berbaring dengan posisi nyaman.

Tarik napas perlahan.

Buang napas secara perlahan.

Perhatikan sensasi udara masuk dan keluar.

Ketika pikiran mengembara, cukup sadari dan kembali ke napas.

Tidak perlu memaksa pikiran menjadi kosong.



Tujuannya bukan "menghilangkan semua pikiran".



Tujuannya adalah memberikan sistem perhatian Anda kesempatan untuk berhenti sejenak dari aktivitas memantau masalah.



Selain pernapasan, aktivitas yang menenangkan juga dapat membantu, seperti:



mendengarkan musik,

mandi air hangat jika sesuai dengan kondisi kesehatan,

berbicara dengan orang yang dipercaya,

melakukan aktivitas ringan yang menyenangkan,

atau sekadar beristirahat tanpa merasa bersalah.



Otak yang terus-menerus berada dalam mode ancaman membutuhkan kesempatan untuk turun ke kondisi yang lebih tenang.



4. Berhenti Menuntut Diri untuk "Berfungsi Normal" Saat Tubuh Sedang Tidak Normal



Ini terdengar sederhana, tetapi sering kali justru menjadi bagian tersulit.



Ketika sakit, kita masih menggunakan standar produktivitas yang sama seperti ketika sehat.



Kita membandingkan diri dengan versi diri kita beberapa minggu sebelumnya.



"Biasanya saya bisa menyelesaikan lima pekerjaan."



"Biasanya saya bisa membaca selama dua jam."



"Biasanya saya cepat mengambil keputusan."



Kemudian ketika kemampuan itu menurun, muncul frustrasi.



Frustrasi berubah menjadi kritik terhadap diri sendiri.



"Kenapa saya begini?"



"Saya malas."



"Saya tidak produktif."



"Saya harusnya bisa."



Masalahnya, kritik tersebut menambahkan beban psikologis di atas beban fisik yang sudah ada.



Dalam psikologi, cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri dapat memengaruhi respons emosional terhadap situasi yang sulit.



Karena itu, cobalah mengganti self-talk yang keras dengan pendekatan yang lebih realistis.



Bukan:



"Saya harus bisa bekerja seperti biasa."



Tetapi:



"Tubuh saya sedang menghadapi sesuatu. Saya akan mengerjakan hal yang paling penting dengan energi yang tersedia."



Bukan:



"Saya bodoh karena terus lupa."



Tetapi:



"Konsentrasi saya sedang menurun. Saya bisa menggunakan catatan agar tidak perlu mengandalkan ingatan."



Ini bukan sekadar berpikir positif.



Ini adalah menyesuaikan ekspektasi dengan kondisi nyata.



Dan penyesuaian tersebut justru bisa membantu Anda menggunakan energi mental secara lebih efisien.



5. Jangan Mengandalkan Ingatan: "Pindahkan" Informasi dari Kepala ke Catatan



Ketika mengalami brain fog, salah satu hal yang melelahkan adalah berusaha mengingat terlalu banyak hal.



Anda mungkin berpikir:



"Jangan lupa balas email."



"Nanti harus membeli obat."



"Jam tiga ada rapat."



"Besok harus mengirim dokumen."



"Jangan lupa membayar tagihan."



Semua informasi tersebut terus berputar di kepala.



Padahal ketika kapasitas perhatian sedang terbatas, mengandalkan memori kerja secara berlebihan dapat membuat tugas terasa semakin berat.



Salah satu solusi paling praktis adalah:



jangan paksa otak menyimpan semua hal.



Gunakan sistem eksternal.



Misalnya, buat satu catatan sederhana bernama:



"Yang Harus Dilakukan Hari Ini"



Kemudian tulis hanya hal-hal penting.



Contoh:



Minum obat sesuai petunjuk.

Kirim email kepada Andi.

Hadiri rapat pukul 14.00.

Istirahat.

Makan.



Gunakan alarm atau kalender untuk hal yang memiliki waktu tertentu.



Gunakan catatan untuk informasi yang harus diingat.



Dengan begitu, otak tidak perlu terus-menerus melakukan pekerjaan:



"Saya tidak boleh lupa."



Anda sudah menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada alat bantu.



Teknik ini sangat berguna ketika brain fog membuat Anda merasa "lupa-lupa ingat".



Dan ada prinsip penting di sini:



Menggunakan catatan bukan berarti ingatan Anda buruk.



Ini adalah bentuk adaptasi.



Sama seperti orang yang menggunakan kalkulator untuk mengurangi beban menghitung, Anda dapat menggunakan kalender, daftar tugas, atau catatan untuk mengurangi beban memori.



6. Perhatikan Tidur, Istirahat, dan Pemulihan—Bukan Hanya Produktivitas



Cara terakhir mungkin terdengar paling biasa, tetapi sering justru diabaikan.



Ketika sakit, orang ingin cepat kembali produktif.



Akibatnya, waktu istirahat dianggap sebagai "waktu yang terbuang".



Padahal tidur dan pemulihan sangat berkaitan dengan fungsi kognitif.



Ketika kualitas tidur buruk, seseorang dapat mengalami kesulitan dalam:



mempertahankan perhatian,

mengingat informasi,

mengendalikan emosi,

mengambil keputusan,

dan mempertahankan performa mental.



Jika ditambah rasa sakit atau kondisi tubuh yang tidak nyaman, efek tersebut bisa terasa semakin berat.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



"Apa yang harus saya lakukan agar bisa produktif?"



Tambahkan pertanyaan:



"Apa yang perlu saya lakukan agar tubuh dan otak saya punya kesempatan untuk pulih?"



Beberapa langkah yang dapat dicoba:



Usahakan jadwal tidur dan bangun relatif konsisten.

Kurangi paparan layar jika mengganggu waktu tidur.

Hindari memaksakan pekerjaan berat ketika tubuh sudah sangat lelah.

Buat lingkungan tidur senyaman mungkin.

Berikan waktu istirahat di siang hari jika memang diperlukan.

Jangan menggunakan kafein secara berlebihan untuk "menutupi" kelelahan.

Ikuti anjuran tenaga kesehatan terkait kondisi atau obat yang sedang digunakan.



Istirahat bukan lawan dari produktivitas.



Dalam kondisi tertentu, istirahat justru merupakan bagian dari proses pemulihan yang memungkinkan Anda kembali berfungsi dengan lebih baik.



Mengapa Keenam Cara Ini Bisa Membantu?



Jika diringkas, keenam strategi di atas sebenarnya bekerja dengan satu prinsip besar:



kurangi tuntutan pada otak ketika kapasitas tubuh sedang terbatas.



Mari lihat kembali:



1. Jangan memaksa konsentrasi



Anda mengurangi beban kognitif.



2. Gunakan pacing



Anda mengatur penggunaan energi agar tidak cepat terkuras.



3. Kelola stres



Anda mengurangi beban emosional dan perhatian terhadap ancaman.



4. Sesuaikan ekspektasi



Anda mengurangi kritik terhadap diri sendiri.



5. Gunakan catatan



Anda mengurangi beban memori kerja.



6. Prioritaskan tidur dan pemulihan



Anda memberikan kesempatan bagi fungsi tubuh dan kognitif untuk pulih.



Jadi, mengatasi brain fog bukan selalu tentang mencari cara untuk "memaksa otak menjadi tajam".



Kadang-kadang pendekatan yang lebih efektif adalah membuat lingkungan dan aktivitas menjadi lebih ringan bagi otak.



Jangan Langsung Menyimpulkan bahwa Semua Brain Fog Disebabkan oleh Stres



Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan.



Karena artikel ini membahas psikologi, bukan berarti brain fog selalu disebabkan oleh masalah psikologis.



Keluhan seperti sulit berkonsentrasi, mudah lupa, atau merasa berpikir lambat dapat memiliki banyak kemungkinan penyebab.



Misalnya:



kurang tidur,

kelelahan,

nyeri,

infeksi atau penyakit tertentu,

dehidrasi,

perubahan pola makan,

efek samping obat,

masalah kesehatan tertentu,

stres berkepanjangan,

kecemasan,

atau kombinasi beberapa faktor.



Karena itu, jangan menggunakan istilah brain fog untuk melakukan diagnosis terhadap diri sendiri.



Jika keluhan terus berlangsung, semakin berat, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, atau muncul bersama gejala lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya bicarakan dengan dokter atau tenaga kesehatan yang kompeten.



Terutama jika perubahan kemampuan berpikir terjadi secara mendadak atau berat, jangan hanya menganggapnya sebagai brain fog biasa.



Pada Akhirnya, Dengarkan Tubuh Tanpa Terobsesi Memantau Tubuh



Ada keseimbangan yang perlu ditemukan.



Kita memang perlu memperhatikan kondisi tubuh ketika sakit.



Tetapi terlalu sering memeriksa setiap sensasi juga dapat membuat perhatian terus tertuju pada gejala.



Karena itu, cobalah pendekatan yang lebih fleksibel:



"Saya menyadari apa yang sedang saya rasakan, tetapi saya tidak harus memikirkan sensasi ini setiap detik."



Jika nyeri muncul, akui.



Jika lelah muncul, akui.



Jika konsentrasi menurun, akui.



Kemudian tanyakan:



"Apa tindakan paling masuk akal yang bisa saya lakukan sekarang?"



Mungkin jawabannya adalah bekerja selama 15 menit.



Mungkin jawabannya minum dan makan.



Mungkin jawabannya tidur.



Mungkin jawabannya meminta bantuan.



Mungkin jawabannya menghubungi dokter.



Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua kondisi.



Yang penting adalah berhenti memperlakukan tubuh seperti mesin yang harus terus berproduksi meskipun indikatornya sudah menunjukkan bahwa ia membutuhkan perhatian.



Kesimpulan



Jika Anda kerap mengalami brain fog ketika sedang sakit atau mengalami nyeri, jangan langsung menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak produktif atau sulit berkonsentrasi.



Tubuh yang sedang menghadapi sakit memiliki tuntutan yang berbeda.



Dalam perspektif psikologi, Anda dapat membantu diri sendiri dengan:



1. Mengurangi beban kognitif dan tidak memaksa konsentrasi.



2. Menggunakan pacing agar energi tidak terkuras sekaligus.



3. Mengelola stres dan memberikan perhatian pada hal-hal yang menenangkan.



4. Menyesuaikan ekspektasi dengan kondisi tubuh saat ini.



5. Menggunakan catatan, alarm, dan alat bantu untuk mengurangi beban memori.



6. Memprioritaskan tidur, istirahat, dan proses pemulihan.



Pada akhirnya, tujuan utamanya bukan memaksa otak untuk bekerja seperti biasa ketika tubuh sedang tidak biasa.



Tujuannya adalah bekerja bersama kondisi tubuh, bukan melawannya.



