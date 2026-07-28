Ungkap Rasa Syukur, Para Pemain Agent Kim Reactivated Berikan Kesan Mendalam atas Kesuksesan Drama

Para Pemain Agent Kim Reactivated. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Sukses disukai banyak penggemar, pemeran Agent Kim Reactivated, So Ji Sub, membagikan cerita, meningkatkan antusiasme.
Dikutip dari Soompi, Selasa (28/7), ia mengungkap, proyek ini terwujud berkat semangat dan kerja keras banyak orang, ia juga berterima kasih kepada sutradara, penulis, dan setiap kru.
“Saya tidak akan pernah melupakan cinta yang luar biasa yang telah Anda tunjukkan kepadaku, terima kasih banyak,” ungkapnya.
Choi Dae Hoon, yang membawa humor dan kedalaman ke dalam serial ini dengan perpaduan pesona komedi dan ketulusannya yang alami.
Menurutnya, menerima begitu banyak minat dan cinta adalah sumber energi yang sangat penting bagi seorang aktor.
Ia menyimpulkan, “Agent Kim Reactivated akan tetap bersama saya seperti halaman-halaman komik, dipenuhi dengan orang-orang seperti unicorn yang membuat hal mustahil menjadi mungkin.”
Yoon Kyung Ho, yang memenangkan hati penonton sebagai Park Jin Chul, penuh aksi, dan berhati hangat, membuka dengan sapaan khasnya, “Halo, saya Rock ‘n’ Roll Park Jin Chul, Yoon Kyung Ho.”
Ia melanjutkan, “Saya tidak dapat mengungkapkan betapa bersyukurnya saya kepada semua penonton yang menyukai ‘Agent Kim Reactivated.”
Seo Su Min, yang melakukan debut dramanya sebagai Kim Min Ji, putri Manajer Kim, berbagi, “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang.”
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