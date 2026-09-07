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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 7 September 2026 | 22.42 WIB

Sering Dilakukan Tanpa Sadar, Ini 5 Kebiasaan yang Bikin Skin Barrier Rusak

5 Kebiasaan Sehari-Hari yang Dapat Merusak Skin Barrier di Wajah - Image

5 Kebiasaan Sehari-Hari yang Dapat Merusak Skin Barrier di Wajah

JawaPos.com – Memiliki kulit wajah yang sehat tidak hanya bergantung pada pemilihan produk skincare. Kebiasaan sehari-hari juga turut menentukan kondisi skin barrier atau lapisan pelindung kulit.

Skin barrier berfungsi sebagai benteng yang membantu melindungi kulit dari berbagai faktor eksternal, seperti polusi, bakteri, bahan kimia, serta menjaga kelembapan kulit. Ketika lapisan ini mengalami gangguan, kulit dapat menjadi lebih kering, sensitif, mudah mengalami iritasi, hingga rentan muncul masalah seperti jerawat dan peradangan.

Sayangnya, sejumlah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari justru dapat melemahkan fungsi pelindung tersebut tanpa disadari.

Dilansir dari Hello Sehat dan Halodoc, terdapat beberapa kebiasaan yang sebaiknya diperhatikan karena berpotensi mengganggu kesehatan skin barrier. Berikut lima di antaranya.

1. Terlalu Sering Melakukan Eksfoliasi

Eksfoliasi memang dapat membantu mengangkat sel kulit mati dan membersihkan kotoran yang menumpuk di permukaan kulit. Namun, jika dilakukan terlalu sering atau menggunakan produk yang terlalu keras, manfaat tersebut justru dapat berubah menjadi masalah.

Eksfoliasi berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung alami kulit sehingga kelembapannya lebih mudah hilang. Akibatnya, wajah dapat terasa kering, kasar, perih, bahkan mengalami pengelupasan.

Risiko tersebut juga dapat meningkat ketika seseorang menggunakan scrub dengan butiran kasar, produk eksfoliasi dengan konsentrasi bahan aktif tinggi, atau terlalu sering mencuci wajah menggunakan pembersih yang keras.

2. Membiarkan Kulit Terpapar Polusi

Aktivitas sehari-hari membuat kulit tidak terlepas dari paparan polusi udara. Padahal, polutan dapat memberikan tekanan pada kondisi kulit dan memicu terjadinya peradangan.

Paparan polusi secara terus-menerus juga berpotensi mengganggu keseimbangan mikroorganisme yang terdapat pada kulit. Jika tidak diimbangi dengan perawatan yang tepat, kondisi tersebut dapat membuat skin barrier menjadi lebih rentan mengalami gangguan.

Karena itu, menjaga kebersihan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan menjadi salah satu langkah penting untuk membantu mempertahankan kondisi kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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