Tak Harus Perawatan Mahal, 5 Tips Ini Bisa Bantu Kulit Wajah Lebih Halus

JawaPos.com – Memiliki kulit wajah yang terasa lembut, sehat, dan terlihat terawat menjadi keinginan banyak orang. Namun, mendapatkan tekstur kulit yang baik tidak selalu harus dilakukan melalui perawatan dengan biaya mahal.

Kebiasaan sederhana dalam merawat kulit sehari-hari juga dapat membantu menjaga kondisi wajah. Mulai dari membersihkan sel kulit mati, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mencukupi waktu tidur, hingga melindungi kulit dari paparan sinar matahari.

Perawatan tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, setiap orang memiliki kondisi kulit yang berbeda sehingga cara perawatan yang cocok belum tentu memberikan hasil sama pada orang lain.

Dilansir dari Hello Sehat dan Alodokter, berikut lima langkah yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kulit wajah agar terasa lebih halus dan sehat.

1. Lakukan eksfoliasi secara tepat Eksfoliasi dapat menjadi salah satu bagian dari rutinitas perawatan kulit. Proses ini membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan wajah sehingga kulit terasa lebih bersih dan teksturnya lebih rata.

Namun, eksfoliasi tidak perlu dilakukan secara berlebihan. Terlalu sering menggosok atau menggunakan bahan eksfoliasi yang terlalu keras justru dapat membuat kulit mengalami iritasi.

Jika menggunakan produk eksfoliasi, pilih yang sesuai dengan kondisi kulit dan ikuti petunjuk pemakaian. Untuk kulit sensitif atau mudah mengalami kemerahan, sebaiknya lebih berhati-hati dalam menentukan jenis eksfoliasi.

2. Pastikan tubuh mendapat cukup cairan Kebiasaan minum air yang cukup juga penting untuk menjaga kondisi tubuh sekaligus mendukung kesehatan kulit.

Ketika tubuh kekurangan cairan, kulit dapat terlihat lebih kering, kusam, atau kurang kenyal. Karena itu, mencukupi kebutuhan cairan setiap hari dapat menjadi bagian dari kebiasaan sederhana untuk menjaga kulit tetap sehat.