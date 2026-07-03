5 Khasiat Lidah Buaya untuk Kulit Wajah, Salah Satunya Kurangi Kemerahan Akibat Jerawat

Jerawat pada Wajah. (Freepik)
JawaPos.com -- Lidah buaya dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang telah lama dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan dan perawatan kulit. Berbagai kandungan alaminya membuat tanaman ini kerap digunakan sebagai bahan dalam produk perawatan wajah.
Salah satu manfaat lidah buaya yang banyak dikenal adalah membantu merawat kulit berjerawat. Kandungan senyawa yang bersifat antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan diyakini dapat membantu meredakan peradangan, menjaga kesehatan kulit, serta mendukung proses pemulihan jerawat.
Mengacu pada informasi dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima manfaat lidah buaya yang baik untuk membantu merawat kulit berjerawat.
1. Mengurangi Pembengkakan dan Meredakan Jerawat
Manfaat pertama dari penggunaan lidah buaya untuk kulit berjerawat, yaitu dapat mengurangi pembengkakan dan meredakan jerawat. Hal ini karena lidah buaya memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi pembengkakan pada jerawat.
Kamu dapat mengoleskan langsung gel lidah buaya pada area yang meradang akan membantu meredakan nyeri dan kemerahan.
2. Menenangkan Kulit yang Teriritasi
Selanjutnya yaitu dapat menenangkan kulit wajah yang teriritasi. Jika kamu mengalami kulit kering atau teriritasi akibat penggunaan produk jerawat, gel lidah buaya dapat memberikan efek menenangkan.
Berkat kandungan pelembab alami yang ada di dalam lidah buaya yang dapat menjaga kelembaban kulit wajah kamu tanpa menyebabkan iritasi.
3. Mengurangi Pertumbuhan Bakteri Penyebab Jerawat
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