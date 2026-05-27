5 Cara Mengencangkan Wajah Secara Alami, Teknologi Skin Tightening Minim Downtime Kini Jadi Pilihan Baru

JawaPos.com - Kulit wajah yang mulai kendur menjadi salah satu tanda penuaan yang paling sering dikeluhkan. Kondisi ini umumnya dipengaruhi penurunan produksi kolagen, paparan sinar matahari, pola hidup tidak sehat, hingga pertambahan usia.

Sebelum memilih prosedur estetika medis, ada beberapa cara alami yang dapat membantu menjaga kekencangan kulit wajah agar tetap sehat dan elastis.

1. Rutin Menggunakan Sunscreen Paparan sinar UV berlebih dapat mempercepat kerusakan kolagen dan elastin pada kulit. Penggunaan sunscreen setiap hari membantu menjaga struktur kulit tetap sehat dan mengurangi risiko penuaan dini.

2. Perbanyak Konsumsi Protein dan Air Putih Kolagen membutuhkan asupan protein untuk regenerasi kulit. Selain itu, menjaga tubuh tetap terhidrasi membantu kulit terlihat lebih kenyal dan lembap secara alami.

3. Tidur yang Cukup Kurang tidur dapat meningkatkan hormon stres yang berdampak pada kesehatan kulit. Tidur cukup membantu proses regenerasi sel dan menjaga elastisitas wajah.

4. Rutin Olahraga Wajah dan Gaya Hidup Sehat Aktivitas fisik membantu melancarkan sirkulasi darah sehingga nutrisi ke kulit lebih optimal. Beberapa latihan wajah juga dipercaya membantu menjaga otot wajah tetap kencang.

5. Memilih Treatment Skin Tightening yang Tepat Jika perawatan alami dirasa belum cukup, banyak masyarakat kini mulai mempertimbangkan prosedur non-bedah yang minim downtime untuk membantu mengencangkan kulit dan memperbaiki kontur wajah.

Tren inilah yang membuat teknologi skin tightening berbasis radiofrequency semakin diminati di Indonesia. Salah satunya adalah XERF by Cynosure Lutronic yang kini mulai hadir di sejumlah klinik estetika medis.