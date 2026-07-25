Kulit Wajah Lebih Mulus, Ini 6 Cara Ampuh Hilangkan Bruntusan di Jidat

JawaPos.com - Bruntusan di area jidat sering kali menjadi masalah kulit yang mengganggu penampilan. Permukaan kulit yang terasa kasar dan tidak rata dapat membuat seseorang merasa kurang nyaman, terutama ketika ingin tampil tanpa riasan.

Kondisi ini juga dapat membuat penggunaan makeup menjadi kurang maksimal karena tekstur kulit terlihat tidak merata. Tak jarang, bruntusan yang muncul terus-menerus bisa menurunkan rasa percaya diri.

Pada umumnya, bruntusan terjadi akibat beberapa faktor, seperti pori-pori yang tersumbat, penumpukan sel kulit mati, produksi minyak berlebih, atau penggunaan produk perawatan kulit yang tidak sesuai dengan kondisi kulit.

Meski terlihat mengganggu, masalah bruntusan dapat dikurangi dengan perawatan yang tepat dan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin. Penting untuk memilih langkah yang aman agar kondisi kulit tidak semakin parah.

Mengutip informasi dari Alodokter dan Halodoc, berikut enam cara yang dapat membantu mengatasi bruntusan di jidat dan membuat kulit tampak lebih sehat.

1. Melakukan Scrub Wajah

Cara pertama yaitu kamu dapat melakukan scrub wajah, kamu dapat menggunakan eksfoliator fisik yang dipercaya dapat mengangkat sel kulit mati menggunakan produk yang mengandung butiran kecil atau scrub.

Kamu dapat pilih produk scrub yang sesuai dengan jenis dan masalah kulit yang dialami. Basahi wajah dan oleskan scrub secukupnya ke wajah, teurtama ke jidat yang bruntusan.

Pijat wajah secara perlahan dengan gerakan memutar selama beberapa detik dan bilas wajah dengan air hangat.