5 Makanan yang Lebih Baik Dikonsumsi Hangat, Ada Nasi hingga Makanan Goreng

ilustrasi aneka makanan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Menyantap makanan dalam kondisi dingin memang dapat memberikan sensasi yang berbeda. Namun, tidak semua hidangan terasa nyaman dikonsumsi setelah lama disimpan atau dibiarkan hingga suhunya turun.
Beberapa jenis makanan memiliki perubahan tekstur setelah dingin. Pada sebagian orang, kondisi tersebut juga dapat membuat makanan terasa lebih berat dicerna atau menimbulkan rasa tidak nyaman di perut.
Meski demikian, bukan berarti semua makanan dingin otomatis berbahaya bagi kesehatan. Cara penyimpanan, kebersihan makanan, serta proses pemanasan kembali justru menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, terutama pada makanan yang mudah rusak.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima jenis makanan yang disebut lebih baik disantap dalam kondisi hangat.
Nasi yang sudah dingin mengalami perubahan pada sebagian kandungan patinya. Proses tersebut dapat meningkatkan jumlah pati resisten, sehingga karakteristiknya berbeda dibandingkan nasi yang baru matang.
Bagi sebagian orang, nasi yang telah dingin mungkin terasa lebih sulit dicerna atau menimbulkan rasa tidak nyaman pada sistem pencernaan.
Namun, nasi dingin tidak otomatis berbahaya. Yang jauh lebih penting adalah cara penyimpanannya. Nasi yang dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri tertentu.
Karena itu, nasi sisa sebaiknya segera didBerbagai hidangan berbahan telur juga sering terasa berbeda setelah dingin. Tekstur telur dapat menjadi lebih padat dan tidak selembut ketikainginkan dan disimpan dengan benar. Jika ingin disantap kembali, panaskan hingga benar-benar panas secara merata.
Berbagai hidangan berbahan telur juga sering terasa berbeda setelah dingin. Tekstur telur dapat menjadi lebih padat dan tidak selembut ketika baru matang.
Pemanasan kembali dapat membuat hidangan telur terasa lebih nikmat dan teksturnya kembali mendekati kondisi semula.
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Jawa Pos
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