Cara Aman Konsumsi Ikan Tanpa Takut Keracunan, Begini Cara Memasak dan Mengolah dengan Tepat

Ilustrasi ikan. (Magnific)
JawaPos.com - Ikan merupakan sumber makanan tinggi protein yang memiliki posisi istimewa dibandingkan makanan berprotein lainnya.
Pasalnya, konsumsi ikan sangat bermanfaat untuk mendukung fungsi otak sampai menjaga kesehatan penglihatan.
Kandungan asam lemak omega-3 pada ikan juga dikenal baik untuk kesehatan jantung.
Namun, mengolah ikan membutuhkan perhatian khusus dan kehati-hatian agar kualitas serta keamanannya tetap bisa terjaga.
Ikan termasuk salah satu bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan dan rentan terkontaminasi bakteri, terutama setelah ikan ditangkap dan mati.
Kandungan proteinnya yang tinggi, membuat ikan menjadi sasaran empuk bagi pertumbuhan mikroorganisme dan bakteri. Salah satu bakteri yang berisiko adalah Staphylococcus aureus.
Berdasarkan informasi dari laman dkp.jatimprov bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri patogen yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia.
Prosesnya melibatkan kontaminasi silang melalui kontak langsung antara produk makanan dan tangan yang membawa bakteri ini. Gejala keracunan karena bakteri ini meliputi muntah, diare, mual, dehidrasi, kejang-kejang ringan atau berat, pingsan, menggigil dan menyebabkan kematian.
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Jawa Pos
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