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Rabbany Wanadriani
Selasa, 21 Juli 2026 | 20.51 WIB

Wajib Tahu, Ini 6 Sayuran yang Sebaiknya Diolah Sebelum Dikonsumsi

ilustrasi aneka sayuran. Sumber foto: Vecteezy - Image

ilustrasi aneka sayuran. Sumber foto: Vecteezy

JawaPos.com - Sayuran dikenal sebagai makanan sehat yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Namun, tidak semua jenis sayuran cocok dikonsumsi dalam kondisi mentah, terutama bagi orang yang memiliki sistem pencernaan sensitif.

Beberapa sayuran mentah mengandung serat dan karbohidrat kompleks yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Akibatnya, sebagian orang dapat mengalami keluhan seperti perut terasa penuh, munculnya gas, hingga rasa tidak nyaman setelah mengonsumsinya.

Mengolah sayuran dengan cara yang tepat dapat membantu membuatnya lebih mudah dicerna oleh tubuh. Dilansir dari Health, terdapat enam jenis sayuran yang sebaiknya dimasak terlebih dahulu untuk mengurangi risiko terjadinya kembung.

1. Brokoli

Brokoli adalah sayuran silangan yang kaya akan vitamin A, C, K, dan B6, serta antioksidan.

Namun, mengonsumsi brokoli mentah dapat menyebabkan kembung.

Hal ini terjadi karena brokoli mengandung serat dan raffinose dalam jumlah tinggi, yaitu gula yang tidak dapat dicerna sepenuhnya oleh tubuh di usus kecil.

Ketika raffinose mencapai usus besar, bakteri usus akan memecahnya, menghasilkan gas dan menyebabkan kembung.

2. Kembang kol

Kembang kol adalah sayuran silangan lain yang dapat menyebabkan kembung jika dimakan mentah. Seperti brokoli, kembang kol kaya akan serat dan raffinose, yang sulit dicerna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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