Ingin Tidur Lebih Berkualitas? Konsumsi 6 Makanan Ini pada Malam Hari

ilustrasi orang yang insomnia. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pola makan sebelum tidur dapat memengaruhi kualitas istirahat, termasuk bagi orang yang sering mengalami insomnia.
Beberapa jenis makanan diketahui mengandung nutrisi yang dapat membantu tubuh lebih rileks sehingga lebih mudah memasuki fase tidur.
Salah satunya adalah makanan yang kaya akan triptofan, yaitu asam amino yang berperan dalam pembentukan melatonin dan serotonin, dua senyawa yang berkaitan dengan pengaturan siklus tidur serta suasana hati.
Dengan memilih asupan yang tepat pada malam hari, kualitas tidur berpotensi menjadi lebih baik.
Mengutip English Jagran, berikut enam makanan yang disarankan untuk dikonsumsi sebelum tidur guna membantu meredakan gejala insomnia dan mendukung istirahat yang lebih nyenyak.
1. Kiwi
Antioksidan yang melimpah dalam kiwi bantu mengurangi stres oksidatif dan insomnia.
Tak hanya itu, kiwi juga mengandung serotonin, zat kimia alami yang menenangkan pikiran.
Konsumsilah makanan seimbang yang terdiri dari buah-buahan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan beserta protein dan serat untuk mencegah masalah tidur.
2. Pisang
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