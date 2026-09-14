7 Alasan Tidur yang Baik di Masa Kecil Mendukung Kesehatan Mental saat Dewasa Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kebiasaan tidur yang baik di masa kecil. (Magnific)

JawaPos.com - Tidur sering dianggap sebagai aktivitas sederhana yang hanya berfungsi untuk mengistirahatkan tubuh setelah seharian beraktivitas. Padahal, dalam psikologi perkembangan dan ilmu saraf, tidur merupakan salah satu proses biologis yang sangat penting bagi perkembangan otak, pengaturan emosi, pembentukan memori, dan kemampuan seseorang menghadapi stres.



Masa kanak-kanak merupakan periode yang sangat penting karena otak sedang berkembang dengan cepat. Kebiasaan tidur yang terbentuk pada masa ini tidak selalu secara langsung menentukan kondisi psikologis seseorang ketika dewasa, tetapi kualitas tidur yang baik dapat mendukung berbagai sistem biologis dan psikologis yang menjadi fondasi kesehatan mental di kemudian hari.



Dengan kata lain, tidur yang sehat pada masa kecil bukan jaminan seseorang akan terbebas dari gangguan mental ketika dewasa, tetapi dapat menjadi salah satu faktor protektif yang membantu perkembangan psikologis secara optimal.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (13/9), terdapat tujuh alasan mengapa tidur yang baik pada masa kanak-kanak dapat berhubungan dengan kesehatan mental yang lebih baik di masa dewasa menurut perspektif psikologi.



1. Tidur membantu perkembangan otak dan fungsi psikologis



Masa kanak-kanak merupakan periode perkembangan otak yang sangat pesat. Anak tidak hanya mengalami pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kemampuan berpikir, mengingat, mengendalikan emosi, memahami lingkungan, dan membangun hubungan sosial.



Tidur memainkan peran penting dalam berbagai proses tersebut.



Ketika seseorang tidur, otak tidak benar-benar "mati" atau berhenti bekerja. Sebaliknya, otak menjalankan berbagai proses penting, termasuk konsolidasi memori, pengolahan informasi, serta pemulihan fungsi biologis.



Pada anak-anak, proses ini menjadi sangat penting karena mereka terus-menerus menerima informasi baru.



Misalnya, seorang anak belajar bahwa ketika menghadapi masalah, ia dapat meminta bantuan orang tua. Pengalaman tersebut tidak hanya disimpan sebagai sebuah kejadian, tetapi secara bertahap dapat menjadi bagian dari pola berpikir dan respons emosional anak.



Tidur yang cukup membantu otak memproses pengalaman-pengalaman tersebut.



Dalam perspektif psikologi perkembangan, perkembangan fungsi eksekutif juga sangat penting. Fungsi eksekutif mencakup kemampuan seperti:



mengendalikan impuls,

mempertahankan perhatian,

memecahkan masalah,

merencanakan tindakan,

mengatur emosi,

dan menunda kepuasan.



Kemampuan tersebut sangat diperlukan ketika seseorang memasuki masa remaja dan dewasa.



Bayangkan dua anak yang sama-sama menghadapi frustrasi. Anak pertama memiliki kemampuan regulasi diri yang berkembang dengan baik. Ia mungkin mampu berhenti sejenak, memahami emosinya, kemudian mencari solusi. Anak kedua mungkin lebih mudah bereaksi secara impulsif.



Tentu saja perbedaan tersebut tidak hanya disebabkan oleh tidur. Pola asuh, lingkungan, genetika, pendidikan, hubungan sosial, dan pengalaman hidup juga memainkan peran besar. Namun, tidur merupakan salah satu kondisi biologis yang mendukung perkembangan sistem tersebut.



Karena itu, tidur pada masa kecil dapat dilihat sebagai salah satu bagian dari "lingkungan perkembangan" yang membantu otak membangun kapasitas psikologis untuk menghadapi kehidupan.



2. Tidur yang cukup membantu anak belajar mengatur emosi



Salah satu hubungan paling penting antara tidur dan kesehatan mental adalah regulasi emosi.



Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi tanpa harus dikendalikan sepenuhnya oleh emosi tersebut.



Anak yang lelah biasanya lebih mudah:



marah,

menangis,

frustrasi,

sulit berkonsentrasi,

mudah tersinggung,

atau mengalami perubahan suasana hati.



Hal ini bukan semata-mata karena anak "nakal". Kelelahan dapat membuat otak lebih sulit mengendalikan respons emosional.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri mungkin pernah mengalaminya. Ketika kurang tidur, masalah kecil dapat terasa jauh lebih besar. Komentar sederhana dari orang lain bisa terasa menjengkelkan. Kesabaran juga menjadi lebih pendek.



Pada anak, efek tersebut dapat menjadi lebih terlihat karena kemampuan regulasi emosinya memang masih berkembang.



Tidur yang cukup memberikan kondisi yang lebih baik bagi otak untuk mengelola respons terhadap pengalaman emosional.



Hal ini penting karena kemampuan regulasi emosi yang berkembang selama masa kanak-kanak dapat menjadi dasar bagi kemampuan seseorang menghadapi tekanan ketika dewasa.



Orang dewasa yang mampu mengatakan:



"Saya sedang marah, tetapi saya tidak harus langsung bertindak berdasarkan kemarahan ini."



memiliki kemampuan psikologis yang berbeda dari seseorang yang langsung bereaksi setiap kali emosinya muncul.



Kemampuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang berusia 25 atau 30 tahun. Ia berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak melalui kombinasi faktor biologis, hubungan dengan pengasuh, pengalaman, pembelajaran, dan lingkungan.



Tidur yang sehat dapat membantu menyediakan kondisi biologis yang mendukung proses perkembangan tersebut.



3. Tidur dapat membantu anak menghadapi stres dengan lebih baik



Stres merupakan bagian normal dari kehidupan manusia. Anak pun mengalami stres, meskipun bentuknya berbeda dari orang dewasa.



Anak dapat merasa stres karena:



konflik dengan teman,

tuntutan sekolah,

perubahan lingkungan,

masalah keluarga,

rasa takut,

atau pengalaman sosial yang tidak menyenangkan.



Masalahnya bukan apakah seorang anak pernah mengalami stres, tetapi bagaimana tubuh dan pikirannya belajar merespons stres tersebut.



Tidur memiliki hubungan erat dengan sistem biologis yang mengatur respons stres.



Ketika seseorang terus-menerus kurang tidur, tubuh dapat menjadi lebih reaktif terhadap tekanan. Dalam kondisi seperti itu, seseorang mungkin lebih mudah merasa terancam, cemas, atau kewalahan ketika menghadapi masalah.



Sebaliknya, tidur yang cukup membantu tubuh mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemulihan.



Dari sudut pandang psikologi, kemampuan mengelola stres merupakan salah satu keterampilan penting yang dibawa seseorang menuju masa dewasa.



Seorang anak yang terbiasa memiliki rutinitas tidur yang sehat dapat memperoleh pengalaman bahwa tubuh dan pikirannya memiliki waktu untuk "berhenti" dan memulihkan diri.



Kebiasaan tersebut dapat menjadi bagian dari pola hidup yang lebih sehat ketika dewasa.



Ini penting karena kehidupan dewasa sering kali menghadirkan tekanan yang lebih kompleks: pekerjaan, hubungan, tanggung jawab finansial, pendidikan, keluarga, dan berbagai keputusan hidup.



Jika seseorang memiliki kemampuan regulasi stres yang baik, ia mungkin lebih mampu menghadapi tekanan tersebut tanpa mengalami kelelahan psikologis yang berlebihan.



4. Tidur yang baik mendukung perkembangan kemampuan mengendalikan impuls



Anak-anak secara alami belum memiliki kontrol diri sebaik orang dewasa. Bagian otak yang berhubungan dengan perencanaan, pengendalian impuls, dan pengambilan keputusan masih berkembang.



Tidur yang tidak cukup dapat membuat kemampuan tersebut semakin sulit digunakan secara optimal.



Anak yang mengantuk mungkin lebih mudah:



bertindak tanpa berpikir,

sulit menunggu,

mudah menyerah,

kehilangan fokus,

atau bereaksi secara emosional.



Jika pola tersebut berlangsung terus-menerus, anak dapat mengalami lebih banyak konflik di sekolah maupun di rumah.



Sebaliknya, tidur yang baik membantu mendukung fungsi kognitif yang diperlukan untuk mengendalikan perilaku.



Mengapa hal ini penting bagi kesehatan mental ketika dewasa?



Karena kemampuan mengendalikan impuls berkaitan dengan banyak aspek kehidupan psikologis.



Orang dewasa perlu mengendalikan dorongan untuk:



membalas ketika sedang marah,

mengambil keputusan ketika sedang sangat emosional,

menghindari masalah,

atau melakukan sesuatu yang memberikan kepuasan sesaat tetapi menimbulkan masalah jangka panjang.



Kemampuan untuk berhenti dan berpikir sebelum bertindak merupakan salah satu komponen penting dari kesehatan psikologis.



Tentu, hubungan ini tidak bersifat sederhana. Tidak benar bahwa "anak yang tidur cukup pasti menjadi orang dewasa yang memiliki kontrol diri tinggi." Namun, tidur merupakan salah satu faktor biologis yang mendukung perkembangan fungsi tersebut.



5. Tidur membantu pembentukan memori dan proses belajar



Kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan emosi. Kemampuan kognitif juga memiliki hubungan penting dengan kesejahteraan psikologis.



Tidur berperan dalam konsolidasi memori, yaitu proses ketika informasi dan pengalaman yang diperoleh seseorang diproses dan diperkuat setelah belajar.



Bagi anak, hal ini sangat penting.



Setiap hari anak mempelajari banyak hal baru. Mereka belajar bahasa, aturan sosial, matematika, keterampilan motorik, ekspresi emosi, dan berbagai informasi mengenai lingkungan.



Tidur memberikan kesempatan bagi otak untuk memproses sebagian dari informasi tersebut.



Ketika anak kurang tidur, kemampuan perhatian, pembelajaran, dan memori dapat terganggu.



Dalam jangka panjang, masalah tidur dapat menciptakan lingkaran yang kurang sehat.



Misalnya:



kurang tidur → sulit berkonsentrasi → mengalami kesulitan belajar → merasa frustrasi → muncul stres → tidur semakin terganggu.



Sebaliknya, pola yang lebih sehat dapat berkembang:



tidur cukup → konsentrasi lebih baik → belajar lebih efektif → merasa lebih mampu → stres lebih mudah dikelola.



Rasa kompeten tersebut penting dalam psikologi.



Anak yang merasa mampu menghadapi tuntutan lingkungan cenderung memiliki pengalaman psikologis yang berbeda dibandingkan anak yang terus-menerus merasa gagal atau tidak mampu.



Ketika pengalaman kompetensi, keberhasilan, dan kemampuan mengatasi masalah terus berkembang, hal tersebut dapat berkontribusi pada fondasi kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis di masa berikutnya.



6. Rutinitas tidur yang sehat dapat membentuk rasa aman dan keteraturan



Ada satu aspek tidur yang sering terlupakan: rutinitas.



Tidur yang baik pada anak bukan hanya soal berapa jam mereka tidur. Lingkungan dan kebiasaan sebelum tidur juga dapat berpengaruh.



Misalnya, anak memiliki rutinitas:



mandi → memakai pakaian tidur → membaca buku → mematikan lampu → tidur.



Rutinitas semacam itu memberikan pola yang dapat diprediksi.



Dalam psikologi perkembangan, lingkungan yang dapat diprediksi dapat membantu anak merasa aman. Anak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya dan memiliki struktur dalam kehidupan sehari-hari.



Hal tersebut terutama penting karena dunia anak sebenarnya penuh dengan hal-hal yang tidak mereka kendalikan.



Mereka tidak menentukan jadwal sekolah, aturan rumah, keputusan orang tua, atau banyak perubahan dalam lingkungan mereka.



Rutinitas tidur dapat menjadi salah satu bagian kecil dari kehidupan yang memberikan konsistensi.



Ketika pola tidur sehat menjadi kebiasaan, anak juga belajar konsep penting bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beraktivitas dan waktu untuk beristirahat.



Kebiasaan tersebut dapat terbawa hingga dewasa.



Orang dewasa yang memiliki rutinitas tidur yang relatif stabil mungkin lebih mudah menjaga keseimbangan antara aktivitas dan pemulihan.



Dan kemampuan untuk beristirahat tanpa merasa bersalah merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.



7. Tidur yang sehat dapat menjadi faktor pelindung terhadap masalah kesehatan mental



Alasan terakhir mungkin yang paling penting.



Penelitian psikologi dan kesehatan menunjukkan adanya hubungan antara gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental, termasuk gejala depresi dan kecemasan.



Namun, kita harus berhati-hati dalam memahami hubungan tersebut.



Tidur bukan satu-satunya penyebab kesehatan mental seseorang.



Kesehatan mental merupakan hasil interaksi kompleks antara:



genetika,

perkembangan otak,

kepribadian,

pengalaman masa kecil,

hubungan keluarga,

lingkungan sosial,

kondisi ekonomi,

trauma,

stres,

gaya hidup,

serta berbagai faktor biologis.



Karena itu, tidak tepat mengatakan:



"Kalau anak tidur cukup, ketika dewasa pasti tidak mengalami depresi."



Pernyataan tersebut terlalu sederhana.



Yang lebih tepat adalah bahwa tidur yang sehat dapat menjadi salah satu faktor protektif yang mendukung perkembangan psikologis dan biologis yang sehat.



Sebaliknya, masalah tidur yang berlangsung lama dapat menjadi salah satu tanda bahwa seorang anak sedang mengalami tekanan psikologis atau memiliki masalah kesehatan tertentu yang perlu diperhatikan.



Dalam beberapa kasus, hubungan tidur dan kesehatan mental juga bersifat dua arah.



Misalnya:



stres → tidur terganggu → emosi semakin sulit dikendalikan → stres meningkat → tidur semakin terganggu.



Karena itu, memperbaiki tidur dapat menjadi salah satu bagian dari pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, meskipun bukan satu-satunya solusi.



Jadi, apakah tidur masa kecil benar-benar menentukan kesehatan mental ketika dewasa?



Tidak.



Ini merupakan poin yang sangat penting.



Psikologi modern tidak melihat perkembangan manusia sebagai sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh satu faktor.



Seorang anak yang memiliki masalah tidur tidak berarti ia akan tumbuh menjadi orang dewasa dengan kesehatan mental yang buruk.



Sebaliknya, seseorang yang memiliki tidur sangat baik ketika kecil tetap dapat mengalami depresi, kecemasan, burnout, trauma, atau masalah psikologis lainnya ketika dewasa.



Kehidupan terus berubah.



Pengalaman remaja, hubungan sosial, pendidikan, pekerjaan, kesehatan fisik, kehilangan orang yang dicintai, trauma, kondisi ekonomi, dan berbagai peristiwa kehidupan dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang.



Namun, masa kanak-kanak tetap merupakan periode penting untuk membangun fondasi psikologis.



Tidur adalah salah satu bagian dari fondasi tersebut.



Tidur bukan sekadar istirahat, tetapi bagian dari perkembangan psikologis



Jika kita melihat tujuh alasan di atas, terlihat bahwa tidur memiliki hubungan dengan banyak kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan.



Tidur yang sehat dapat mendukung:



Perkembangan otak

Regulasi emosi

Kemampuan menghadapi stres

Kontrol impuls

Memori dan pembelajaran

Rasa aman dan keteraturan

Perlindungan terhadap berbagai masalah psikologis



Semua kemampuan tersebut saling berhubungan.



Seorang anak yang mampu tidur dengan baik mungkin lebih mudah berkonsentrasi. Konsentrasi yang lebih baik dapat membantu proses belajar. Keberhasilan belajar dapat meningkatkan rasa percaya diri. Regulasi emosi yang lebih baik dapat membantu hubungan sosial. Hubungan sosial yang sehat dapat menjadi sumber dukungan ketika menghadapi stres.



Dengan demikian, tidur bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kesehatan mental, tetapi dapat menjadi bagian dari rantai perkembangan yang sehat.



Bagaimana orang tua dapat membantu anak mendapatkan tidur yang lebih baik?



Dari sudut pandang psikologi, orang tua tidak harus membuat rutinitas tidur yang sempurna.



Yang lebih penting adalah menciptakan kondisi yang konsisten dan realistis.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



1. Membuat jadwal tidur yang relatif konsisten



Anak sebaiknya memiliki waktu tidur dan bangun yang relatif teratur. Konsistensi membantu tubuh mengenali pola siang dan malam.



2. Membuat rutinitas sebelum tidur



Rutinitas sederhana seperti mandi, membaca buku, atau aktivitas tenang dapat membantu anak memahami bahwa waktunya sudah mendekati tidur.



3. Menciptakan lingkungan tidur yang nyaman



Kamar yang relatif tenang, nyaman, dan tidak terlalu terang dapat membantu proses tidur.



4. Membatasi aktivitas yang terlalu menstimulasi sebelum tidur



Permainan yang sangat aktif atau aktivitas yang membuat anak terlalu bersemangat dapat membuat transisi menuju tidur menjadi lebih sulit.



5. Memperhatikan penggunaan perangkat elektronik



Penggunaan perangkat seperti smartphone atau tablet menjelang tidur dapat menjadi masalah bukan hanya karena cahaya layar, tetapi juga karena konten yang merangsang perhatian dan membuat anak sulit berhenti beraktivitas.



6. Tidak menjadikan tidur sebagai hukuman



Kalimat seperti "kalau kamu nakal, kamu akan disuruh tidur" dapat membuat tidur diasosiasikan dengan hukuman.



Lebih baik tidur diposisikan sebagai bagian normal dari perawatan tubuh.



7. Memperhatikan tanda-tanda masalah tidur



Jika anak secara terus-menerus sulit tidur, sering terbangun, mendengkur keras, mengalami kantuk berlebihan di siang hari, atau memiliki masalah tidur lainnya, orang tua sebaiknya mempertimbangkan konsultasi dengan dokter atau tenaga profesional yang sesuai.



Kesimpulan



Tidur pada masa kanak-kanak memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar membuat anak tidak mengantuk pada keesokan harinya.



Menurut perspektif psikologi perkembangan, tidur yang sehat memberikan kondisi biologis yang mendukung perkembangan otak, pembelajaran, regulasi emosi, kontrol diri, dan kemampuan menghadapi stres.



Kemampuan-kemampuan tersebut kemudian menjadi bagian dari fondasi yang membantu seseorang menghadapi berbagai tantangan psikologis ketika memasuki masa remaja dan dewasa.



Namun, penting untuk tidak melihat hubungan ini secara deterministik. Tidur yang baik bukan jaminan kesehatan mental yang sempurna ketika dewasa. Begitu pula masalah tidur pada masa kecil tidak berarti seseorang pasti akan mengalami masalah psikologis di kemudian hari.



Yang lebih tepat adalah melihat tidur sebagai salah satu investasi penting dalam perkembangan anak.



Ketika seorang anak mendapatkan tidur yang cukup, lingkungan yang aman, hubungan yang suportif, nutrisi yang baik, kesempatan belajar, serta ruang untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, berbagai faktor tersebut dapat bekerja bersama-sama untuk membangun fondasi kesehatan mental yang lebih kuat.



Pada akhirnya, mengajarkan anak untuk tidur dengan baik bukan hanya tentang membuat mereka bangun lebih segar keesokan pagi.



