Simak 7 Pertanyaan Ini, Sebelum Memutuskan Untuk Kembali Dengan Mantan

ilustrasi pasangan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Putus cinta bukan hanya soal kehilangan seseorang, tetapi juga kehilangan rutinitas, kenyamanan, dan kebiasaan yang pernah terasa akrab.
Wajar jika setelah berpisah Anda mulai merindukan kehadiran mantan—entah karena kesepian, perubahan sikapnya yang terlihat lebih dewasa, atau sekadar memori indah yang kembali muncul.
Namun, kembali menjalin hubungan tanpa refleksi mendalam bisa membuat Anda terjebak dalam pola yang sama.
Psikologi menekankan pentingnya evaluasi sebelum mengambil keputusan emosional seperti ini.
Artikel dari YourTango membahas tujuh pertanyaan krusial yang sering diabaikan orang sebelum kembali bersama mantan. Berikut penjelasannya.
1. “Mengapa hubungan itu berakhir pada percobaan pertama?”
Sering kali Anda dan mantan memiliki versi cerita yang berbeda tentang alasan putus. Tanpa kesepahaman, luka lama bisa muncul kembali.
Penelitian dari Susan Sprecher dari Illinois State University menunjukkan bahwa meski mantan pasangan biasanya sepakat tentang siapa yang bertanggung jawab atas perpisahan, tingkat penderitaan emosional yang dirasakan bisa sangat berbeda.
Artinya, dua orang bisa mengalami kejadian yang sama tetapi memaknainya secara berbeda. Membicarakan kedua sudut pandang ini sangat penting sebelum mencoba lagi.
2. “Seperti apa hubungan ideal menurutmu?”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022