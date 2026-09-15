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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 16 September 2026 | 03.44 WIB

Simak 7 Pertanyaan Ini, Sebelum Memutuskan Untuk Kembali Dengan Mantan

ilustrasi pasangan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Putus cinta bukan hanya soal kehilangan seseorang, tetapi juga kehilangan rutinitas, kenyamanan, dan kebiasaan yang pernah terasa akrab.

Wajar jika setelah berpisah Anda mulai merindukan kehadiran mantan—entah karena kesepian, perubahan sikapnya yang terlihat lebih dewasa, atau sekadar memori indah yang kembali muncul.

Namun, kembali menjalin hubungan tanpa refleksi mendalam bisa membuat Anda terjebak dalam pola yang sama.

Psikologi menekankan pentingnya evaluasi sebelum mengambil keputusan emosional seperti ini.

Artikel dari YourTango membahas tujuh pertanyaan krusial yang sering diabaikan orang sebelum kembali bersama mantan. Berikut penjelasannya.

1.      “Mengapa hubungan itu berakhir pada percobaan pertama?”

Sering kali Anda dan mantan memiliki versi cerita yang berbeda tentang alasan putus. Tanpa kesepahaman, luka lama bisa muncul kembali.

Penelitian dari Susan Sprecher dari Illinois State University menunjukkan bahwa meski mantan pasangan biasanya sepakat tentang siapa yang bertanggung jawab atas perpisahan, tingkat penderitaan emosional yang dirasakan bisa sangat berbeda.

 Artinya, dua orang bisa mengalami kejadian yang sama tetapi memaknainya secara berbeda. Membicarakan kedua sudut pandang ini sangat penting sebelum mencoba lagi.

2.      “Seperti apa hubungan ideal menurutmu?”

Editor: Hanny Suwindari
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