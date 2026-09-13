Bukan Sekadar Pelepas Kantuk, Intip 6 Manfaat Kopi Hitam Tanpa Gula untuk Tubuh

JawaPos.com - Kopi menjadi salah satu minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain diminum dalam bentuk hitam, kopi juga kerap dipadukan dengan gula, susu, krimer, atau berbagai bahan tambahan lainnya.

Namun, bagi orang yang ingin membatasi asupan gula, kopi hitam tanpa gula dapat menjadi pilihan. Selain rendah kalori jika dikonsumsi tanpa tambahan lain, kopi juga mengandung sejumlah senyawa seperti kafein dan antioksidan yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut sejumlah manfaat yang dikaitkan dengan konsumsi kopi tanpa gula.

1. Membantu meningkatkan energi Kandungan kafein dalam kopi bekerja pada sistem saraf pusat sehingga dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan membuat tubuh terasa lebih bertenaga.

Efek tersebut juga dapat membantu seseorang merasa tidak mudah lelah saat melakukan aktivitas. Bagi sebagian orang, kopi yang dikonsumsi sebelum berolahraga juga dapat membantu meningkatkan kemampuan tubuh dalam menjalani aktivitas fisik.

2. Membantu melawan peradangan Kopi mengandung berbagai senyawa antioksidan, termasuk asam klorogenat. Senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari dampak radikal bebas.

Konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar juga dikaitkan dengan efek yang dapat membantu mengurangi proses peradangan dalam tubuh.

3. Berpotensi menurunkan risiko diabetes tipe 2 Kebiasaan minum kopi tanpa tambahan gula juga dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2 yang lebih rendah dalam sejumlah penelitian.

Kandungan kafein dan senyawa bioaktif dalam kopi diduga berperan terhadap metabolisme glukosa serta sensitivitas insulin. Meski demikian, kopi bukan pengganti pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk mencegah diabetes.