Mengenal 4 Jenis Biji Kopi di Dunia, Lengkap dengan Karakteristik Uniknya

JawaPos.com - Dari berbagai macam minuman, kopi menjadi satu jenis minuman yang paling umum ditemukan dan diminum oleh semua orang. Berkat modernisasi dan dunia industri, kita juga bisa menikmati kopi dalam keadaan apa pun, bahkan lebih mudah pula untuk menyajikannya.

Ternyata, ada berbagai macam jenis biji kopi yang memiliki karakteristik tertentu. Bahkan biji kopi tertentu memiliki cara yang lebih rumit untuk disajikan. Akibatnya ada mereka yang memiliki preferensi terhadap satu jenis biji kopi.

Semua jenis kopi ini dapat ditemukan di toko, pasar, hingga internet. Namun, karena beberapa macamnya langka, harga antara satu jenis biji kopi dengan lainnya dapat berbeda jauh.

Arabika

Dilansir dari About Coffee, biji kopi arabika berasal dari keturunan pohon-pohon kopi yang ditemukan di Ethiopia. Biji-biji kopi dari pohon ini menciptakan kopi yang ringan namun wangi.

Biji kopi arabika juga bermacam-macam varietasnya sehingga mudah untuk kita temukan pula. Beberapa diantaranya adalah Bourbon, Caturra, Geisha, Yirgacheffe, dan Typica.

Kopi ini salah satu yang paling umum ditemukan, diperkirakan 62% produksi kopi di dunia ini adalah biji kopi arabika. Biasanya dikultivasi di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika Timur dan Asia.

Dilansir dari The Bean Works, rasa mereka tergantung dengan dimana perkebunannya dan bagaimana biji tersebut diproses. Biji kopi ini pada umumnya memiliki rasa yang ringan, aromatik dan tidak begitu pahit.