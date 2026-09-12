Bopeng di Wajah Bisa Disamarkan, Ini 5 Perawatan yang Patut Dicoba

JawaPos.com – Bekas jerawat berupa bopeng atau cekungan pada kulit wajah kerap membuat seseorang merasa kurang percaya diri. Kondisi tersebut umumnya terjadi ketika peradangan jerawat menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit.

Bopeng memang tidak selalu mudah ditangani. Perawatan kulit yang tepat diperlukan untuk membantu memperbaiki tekstur kulit, termasuk dengan mendukung proses pembentukan kolagen.

Ada berbagai pilihan perawatan yang dapat dilakukan, mulai dari menjaga kondisi kulit hingga menggunakan bahan tertentu sebagai pelengkap. Namun, untuk bopeng yang cukup dalam, penanganan oleh dokter kulit biasanya memberikan hasil yang lebih sesuai.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu merawat kulit dengan bekas jerawat.

1. Menggunakan Minyak Kelapa Minyak kelapa menjadi salah satu bahan yang kerap digunakan dalam perawatan kulit rumahan. Kandungan asam lemak di dalamnya dapat membantu menjaga kelembapan kulit.

Bahan ini juga memiliki kandungan antioksidan yang dipercaya dapat mendukung kesehatan kulit. Karena itu, minyak kelapa terkadang digunakan sebagai perawatan tambahan pada kulit yang mengalami kekeringan atau kerusakan.

Jika ingin mencobanya, oleskan sedikit minyak kelapa pada area kulit yang sudah bersih, kemudian pijat secara perlahan. Setelah beberapa saat, wajah dapat dibersihkan menggunakan air.

Namun, pemilik kulit berjerawat sebaiknya berhati-hati karena minyak tertentu berpotensi menyumbat pori-pori pada sebagian orang. Sebaiknya lakukan uji pada area kecil terlebih dahulu.

2. Memanfaatkan Air Beras Air beras juga cukup populer sebagai bahan perawatan kulit tradisional. Air hasil rendaman beras mengandung sejumlah senyawa yang dapat membantu menjaga kondisi kulit.