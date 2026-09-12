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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 12 September 2026 | 22.42 WIB

Tak Gampang Ingat Wajah? Psikologi Ungkap 8 Karakter yang Sering Berkaitan

ciri kepribadian orang yang sulit mengingat wajah menurut psikologi./ Freepik/ freepik - Image

ciri kepribadian orang yang sulit mengingat wajah menurut psikologi./ Freepik/ freepik

JawaPos.com – Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam mengenali dan mengingat wajah. Bagi sebagian orang, menghafal wajah seseorang bahkan bisa menjadi tantangan, meskipun mereka sebenarnya memiliki daya ingat yang cukup baik.

Kesulitan mengenali wajah tidak selalu berarti seseorang ceroboh atau mudah lupa. Dalam kajian psikologi, kemampuan ini dapat berkaitan dengan cara seseorang memproses informasi sosial, pola perhatian, hingga karakter tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah ciri yang kerap ditemukan pada orang yang mengalami kesulitan mengingat atau mengenali wajah. Namun, ciri-ciri tersebut tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis kondisi tertentu secara mandiri.

Berikut delapan di antaranya:

1. Lebih waspada ketika berada di lingkungan sosial

Orang yang kesulitan mengenali wajah biasanya lebih berhati-hati ketika bertemu banyak orang. Mereka khawatir salah menyapa, keliru mengenali seseorang, atau tidak dapat mengingat pernah bertemu sebelumnya.

Pengalaman salah mengenali orang berulang kali dapat membuat seseorang menjadi lebih siaga dalam situasi sosial. Kewaspadaan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk antisipasi agar mereka tidak mengalami situasi yang dianggap memalukan.

2. Cenderung lebih nyaman dengan lingkungan yang tidak terlalu ramai

Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan antara karakter sosial tertentu dengan kemampuan mengenali identitas visual, meski hubungannya tergolong kecil.

Orang yang lebih introvert mungkin lebih nyaman berada dalam lingkaran sosial yang terbatas. Namun, sulit mengingat wajah bukan berarti seseorang pasti introvert atau memiliki masalah dalam bersosialisasi.

Bisa saja mereka hanya lebih nyaman membangun hubungan secara perlahan dan mengandalkan petunjuk lain selain wajah ketika mengenali seseorang.

3. Memiliki pola pikir yang detail dan sistematis

Menariknya, orang yang sulit mengenali wajah belum tentu lemah dalam mengingat informasi lain. Sebagian justru memiliki gaya berpikir yang sangat terstruktur dan senang memperhatikan pola, fakta, atau aturan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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