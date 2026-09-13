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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 04.58 WIB

Perut Buncit Bisa Dikurangi! Ini 6 Cara Sehat yang Patut Dicoba

6 Cara Ampuh Mengecilkan Perut Buncit - Image

6 Cara Ampuh Mengecilkan Perut Buncit

JawaPos.com - Perut buncit bukan hanya persoalan penampilan. Penumpukan lemak di area perut, terutama lemak visceral, juga dapat berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai masalah kesehatan apabila dibiarkan.

Kabar baiknya, perubahan gaya hidup dapat membantu mengontrol berat badan sekaligus mengurangi penumpukan lemak di tubuh. Tidak harus melalui cara ekstrem, beberapa kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.

Dilansir dari Hello Sehat dan Alodokter, berikut sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi perut buncit.

1. Perbanyak Protein dan Serat

Pola makan dengan kandungan protein dan serat yang cukup dapat membantu mengontrol rasa lapar. Serat membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sehingga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama.

Sementara itu, protein juga berperan penting dalam menjaga dan membangun massa otot. Beberapa sumber protein yang bisa dikonsumsi antara lain telur, susu, ikan, dan daging tanpa lemak.

Untuk mendapatkan serat, tambahkan sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, serta biji-bijian ke dalam menu sehari-hari.

2. Rutin Melakukan Latihan Ketahanan

Olahraga tidak hanya berguna untuk membakar kalori, tetapi juga membantu mempertahankan massa otot selama proses penurunan berat badan.

Latihan ketahanan seperti angkat beban, squat, dan lunges dapat menjadi pilihan. Dengan massa otot yang terjaga, tubuh memiliki kemampuan metabolisme yang lebih baik.

Agar hasilnya optimal, latihan sebaiknya dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh.

3. Kelola Stres dengan Baik

Stres berkepanjangan dapat memengaruhi pola makan dan kualitas tidur. Pada sebagian orang, kondisi tersebut dapat memicu keinginan mengonsumsi makanan berlebihan atau melakukan emotional eating.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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