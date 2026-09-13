Kulit Berminyak Tetap Harus Lembap, Ini Panduan Memilih Moisturizer yang Tepat

JawaPos.com – Memiliki kulit berminyak bukan berarti harus menghindari penggunaan moisturizer atau pelembap. Justru, kulit tetap membutuhkan hidrasi agar kondisinya tetap terjaga.

Sebagian orang mungkin khawatir penggunaan pelembap akan membuat wajah semakin licin dan mengilap. Padahal, yang perlu diperhatikan adalah pemilihan produk yang sesuai dengan karakteristik kulit.

Moisturizer yang tepat dapat membantu mempertahankan kelembapan kulit tanpa memberikan rasa terlalu berat atau membuat wajah terasa semakin berminyak.

Dilansir dari Alodokter dan Hello Sehat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memilih moisturizer untuk kulit berminyak. Berikut di antaranya:

1. Pilih Moisturizer Berbahan Dasar Air Pemilik kulit berminyak dapat mempertimbangkan pelembap dengan tekstur ringan dan berbasis air. Produk berbentuk gel atau lotion umumnya terasa lebih nyaman karena tidak memberikan sensasi terlalu berat pada wajah.

Tekstur yang ringan juga lebih mudah digunakan dalam rutinitas perawatan sehari-hari, terutama bagi orang yang tidak menyukai rasa lengket setelah memakai pelembap.

2. Cari Label Noncomedogenic Produksi minyak berlebih pada wajah dapat berkaitan dengan munculnya komedo dan jerawat. Karena itu, pemilihan moisturizer sebaiknya tidak dilakukan secara sembarangan.

Produk dengan keterangan noncomedogenic dapat menjadi salah satu pilihan bagi pemilik kulit yang mudah mengalami penyumbatan pori-pori. Pelembap dengan karakteristik tersebut dirancang agar tidak mudah menyumbat pori.

Selain itu, perhatikan pula formula produk dan sesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing.