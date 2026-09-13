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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 03.15 WIB

Bukan Soal Penampilan, 10 Cara Ini Bisa Membuat Orang Senang Bergaul denganmu

tips agar disukai orang dan senang di dekat kamu./Freepik/ pressfoto - Image

tips agar disukai orang dan senang di dekat kamu./Freepik/ pressfoto

JawaPos.com – Menjadi pribadi yang menyenangkan tidak selalu membutuhkan kepribadian yang sangat aktif atau kemampuan berbicara tanpa henti. Justru, sejumlah kebiasaan sederhana dalam berinteraksi dapat membuat orang lain merasa dihargai dan nyaman.

Cara seseorang mendengarkan, memberikan respons, hingga memperlakukan orang di sekitarnya dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial. Sikap hangat dan konsisten juga membantu membangun kepercayaan dalam jangka panjang.

Dengan membiasakan diri memberikan perhatian dan menunjukkan ketulusan ketika berinteraksi, seseorang dapat menciptakan suasana positif yang membuat orang lain merasa betah.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah cara yang dapat dilakukan agar seseorang lebih mudah disukai dan membuat orang lain nyaman berada di dekatnya.

1. Berikan Perhatian Ketika Orang Berbicara

Di tengah banyaknya gangguan dari ponsel dan media sosial, perhatian penuh menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ketika berbicara dengan seseorang, cobalah mengurangi distraksi dan benar-benar menyimak pembicaraannya.

Kontak mata, respons yang sesuai, serta tidak sibuk memainkan ponsel merupakan bentuk sederhana dari mendengarkan secara aktif.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa kamu menghargai keberadaan lawan bicara. Seseorang biasanya akan merasa lebih dekat dengan orang yang membuatnya merasa didengar dan dipahami.

2. Biasakan Tersenyum dengan Tulus

Senyuman yang muncul secara alami dapat membuat suasana percakapan menjadi lebih hangat. Sebaliknya, senyum yang dibuat-buat sering kali terasa berbeda.

Ekspresi wajah yang ramah dapat membantu orang lain merasa lebih santai ketika berinteraksi. Bahkan, suasana hati yang positif juga dapat menular kepada orang-orang di sekitar.

Karena itu, tidak ada salahnya memberikan senyum tulus ketika bertemu atau menyapa orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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