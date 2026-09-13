Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 05.44 WIB

Jangan Biarkan Rasa Lelah Mengganggu Aktivitas, Ini 5 Cara Mengatasinya

5 Cara yang Ampuh Atasi Rasa Lelah Agar Tetap Produktif. (freepik.com) - Image

5 Cara yang Ampuh Atasi Rasa Lelah Agar Tetap Produktif. (freepik.com)

JawaPos.com – Menjalani aktivitas yang padat sejak pagi hingga malam tentu dapat menguras energi. Jika tidak dikelola dengan baik, rasa lelah bukan hanya membuat tubuh terasa berat, tetapi juga dapat menurunkan konsentrasi, produktivitas, dan suasana hati.

Meski begitu, ada sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu tubuh tetap bugar dan mengembalikan energi setelah menjalani berbagai aktivitas.

Mulai dari memperhatikan asupan makanan hingga menjaga kondisi mental, langkah-langkah tersebut dapat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

Dilansir dari laman Alodokter dan Hello Sehat, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi rasa lelah sehingga aktivitas tetap berjalan dengan baik.

1. Perhatikan Asupan Makanan

Asupan makanan memiliki peran penting dalam menjaga energi tubuh. Ketika tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang, stamina dapat lebih terjaga untuk menunjang berbagai aktivitas.

Pilihlah makanan yang mengandung protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, serta mineral. Beberapa pilihan yang dapat dikonsumsi antara lain kacang-kacangan, biji-bijian, pisang, jeruk, mangga, brokoli, ubi, telur, dan keju.

Pola makan yang lebih teratur dan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh sekaligus mendukung produktivitas sepanjang hari.

2. Jangan Berlebihan Mengonsumsi Kafein dan Alkohol

Kafein memang dapat memberikan efek lebih segar untuk sementara waktu. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan, terutama mendekati waktu tidur, dapat mengganggu kualitas istirahat.

Kurang tidur pada akhirnya dapat membuat tubuh terasa lebih lelah pada keesokan harinya. Konsumsi kafein yang terlalu banyak juga dapat dikaitkan dengan keluhan seperti sulit tidur, gelisah, dan gangguan konsentrasi pada sebagian orang.

Sementara itu, alkohol juga dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat tubuh terasa kurang bugar. Karena itu, membatasi kedua jenis minuman tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga energi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Apakah Ada Rasa Lelah yang Anda Sembunyikan? Cari Tahu Melalui Ilusi Optik Api, Hutan, atau Wajah Berikut Ini - Image
Kepribadian

Apakah Ada Rasa Lelah yang Anda Sembunyikan? Cari Tahu Melalui Ilusi Optik Api, Hutan, atau Wajah Berikut Ini

Jumat, 10 April 2026 | 03.05 WIB

Energi Terkuras Setiap Hari? 6 Faktor Ini Bisa Jadi Penyebab Anda Mengalami Burnout - Image
Lifestyle

Energi Terkuras Setiap Hari? 6 Faktor Ini Bisa Jadi Penyebab Anda Mengalami Burnout

Minggu, 5 April 2026 | 03.24 WIB

Bye-Bye Rasa Lelah! 5 Makanan Ajaib yang Bikin Tubuh Berstamina dan Semangat Seharian - Image
Kesehatan

Bye-Bye Rasa Lelah! 5 Makanan Ajaib yang Bikin Tubuh Berstamina dan Semangat Seharian

Kamis, 2 April 2026 | 22.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore