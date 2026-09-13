Jangan Biarkan Rasa Lelah Mengganggu Aktivitas, Ini 5 Cara Mengatasinya

JawaPos.com – Menjalani aktivitas yang padat sejak pagi hingga malam tentu dapat menguras energi. Jika tidak dikelola dengan baik, rasa lelah bukan hanya membuat tubuh terasa berat, tetapi juga dapat menurunkan konsentrasi, produktivitas, dan suasana hati.

Meski begitu, ada sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu tubuh tetap bugar dan mengembalikan energi setelah menjalani berbagai aktivitas.

Mulai dari memperhatikan asupan makanan hingga menjaga kondisi mental, langkah-langkah tersebut dapat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

Dilansir dari laman Alodokter dan Hello Sehat, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi rasa lelah sehingga aktivitas tetap berjalan dengan baik.

1. Perhatikan Asupan Makanan Asupan makanan memiliki peran penting dalam menjaga energi tubuh. Ketika tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang, stamina dapat lebih terjaga untuk menunjang berbagai aktivitas.

Pilihlah makanan yang mengandung protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, serta mineral. Beberapa pilihan yang dapat dikonsumsi antara lain kacang-kacangan, biji-bijian, pisang, jeruk, mangga, brokoli, ubi, telur, dan keju.

Pola makan yang lebih teratur dan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh sekaligus mendukung produktivitas sepanjang hari.

2. Jangan Berlebihan Mengonsumsi Kafein dan Alkohol Kafein memang dapat memberikan efek lebih segar untuk sementara waktu. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan, terutama mendekati waktu tidur, dapat mengganggu kualitas istirahat.

Kurang tidur pada akhirnya dapat membuat tubuh terasa lebih lelah pada keesokan harinya. Konsumsi kafein yang terlalu banyak juga dapat dikaitkan dengan keluhan seperti sulit tidur, gelisah, dan gangguan konsentrasi pada sebagian orang.